Siro aplica un ERTE a 270 empleados ante la caída en la demanda de sus productos

M. J. C.

Acceso principal a las instalaciones de la fábrica del grupo Cerealto Siro en Toro

El grupo Cerealto Siro ha alcanzado un acuerdo con los representantes de los trabajadores de su fábrica en Toro sobre el ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) planteado, medida que se prolongará hasta el 30 de junio y que afectará a alrededor de 270 operarios. Aunque en los primeros días de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus la fábrica de Siro tuvo que reforzar la plantilla para asumir un 15 por ciento más de producción por el incremento de pedidos, con el paso de los días, tal y como confirmó la empresa, el descenso de la demanda de artículos que, principalmente, se consumen fuera del hogar ha afectado a varias líneas de producción de la planta toresana. La reducción de pedidos propició que el grupo Cerealto Siro planteara la pasada semana un ERTE a los representantes de los trabajadores que, tras dos días de negociación, celebraron asambleas informativas con toda la plantilla para explicar las intenciones y los planes de la empresa.

Finalmente, ambas partes alcanzaron un acuerdo sobre el ERTE que fue presentado telemáticamente el pasado sábado y en el día de ayer comenzó a aplicarse con una vigencia, en principio, hasta el 30 de junio, ya que no se descarta que, en función del volumen de pedidos que pudiera recibir la fábrica, los empleados puedan incorporarse paulatinamente para atender las necesidades de producción. En principio, durante esta semana, la "inmensa mayoría" de la plantilla, como confirmaron fuentes consultadas, no acudirá a sus puestos con el objetivo de poder reorganizar el funcionamiento de la planta y la carga de trabajo. A partir de la próxima semana se incorporará parte de la plantilla tras la reactivación de determinadas líneas de producción y la otra parte permanecerá en el ERTE, por lo que, hasta el 30 de junio, los empleados rotarán en sus puestos. Aunque la práctica totalidad de la plantilla ha sido incluida en el ERTE, la medida de regulación no afectará ni a la paga extraordinaria de verano ni a las vacaciones.

Del mismo modo, el grupo se ha comprometido a facilitar anticipos a aquellos trabajadores que los soliciten y que, posteriormente, serán descontados de la próxima paga extraordinaria. De esta manera, la compañía atiende una petición del comité de empresa, en previsión de que los pagos que deberá realizar el SEPE se demoren en el tiempo por la gran cantidad de trabajo acumulada para tramitar los expedientes presentados a nivel nacional.