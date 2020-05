El Ayuntamiento de Toro pide unidad a sus pueblos y que eviten los "enfrentamientos"

M. J. C.

Morales de Toro. M. J. C.

El Ayuntamiento de Toro ha instado a los representantes públicos de los municipios integrados en la zona básica de salud a que "sean responsables y moderados", en clara alusión al bando en el que la Corporación de Morales "aconsejaba" a sus vecinos no desplazarse a Toro salvo que fuera estrictamente necesario. "Nadie puede ni debe asegurar que los contagios se concentren en una zona o que otras no tengan ninguno", porque los datos de la Junta se refieren a zonas de salud, no a municipios, aclaró.

Así, el Ayuntamiento ha solicitado a los responsables municipales de la zona que "seamos todos prudentes y no busquemos enfrentamientos innecesarios", porque ante las actuales circunstancias "hay que remar en la misma dirección y ser solidarios entre municipios hermanos".