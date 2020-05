Ciudadanos Toro propone una batería de medidas excepcionales para ayudar a autónomos y pymes

Ciudadanos Toro, "ante la inactividad del equipo de Gobierno" en el Ayuntamiento del municipio, ha propuesto una batería de medidas, en su mayoría directas, para ayudar a los toresanos y proteger al tejido empresarial y al pequeño comercio local. El portavoz de la formación naranja, Javier Gómez Valdespina, ha destacado la "urgencia" de poner en marcha medidas, porque "es ahora cuando los autónomos y pymes las necesitan y si esperamos más tiempo será demasiado tarde para muchos de ellos". Reconoció Gómez que el Ayuntamiento "tiene una gran responsabilidad" y que, ante la situación de emergencia sanitaria y en muchos casos económica, "es el momento de estar al lado de los ciudadanos que peor lo están pasando" por lo que aseguró no comprender "un periodo de inactividad municipal tan grande como el que estamos sufriendo". Además, remarcó que las medidas propuestas por la Ciudadanos son "directas" y no se basan en aplazamientos de impuestos "que solo retrasarían la situación en unos meses".

En este punto, remarcó que durante el pasado año el Ayuntamiento destinó a fiestas y eventos culturales unos 600.000 euros y, ante la más que presumible suspensión de muchos eventos durante este año, instó al equipo de Gobierno a destinar ese montante "a mitigar la crisis económica" provocada por la pandemia.

Entre otras medidas excepcionales, Ciudadanos Toro propone conceder ayudas a autónomos para el pago de alquiler de sus locales comerciales por un importe de 200 euros y la dotación necesaria para hacer frente a las solicitudes rondaría los 30.000 euros, así como ayudas para el pago de alquileres o hipotecas de vivienda a trabajadores afectados por un ERTE, una reducción de jornada laboral o un despido, ayuda que ascendería en cada caso a 200 euros y que podrían solicitar los empleados que hayan sufrido una reducción de ingresos de, al menos, el 50%.

A la citada ayuda, tal y como propone Ciudadanos, podrían acogerse autónomos y Pymes cuya reducción de facturación, en relación con la media efectuada en los doce meses anteriores a la declaración del estado de alarma, haya sido superior al 75%. Ciudadanos Toro también propone conceder otra ayuda a autónomos y pymes para hacer frente a la inversión necesaria para adaptar sus negocios a la "nueva normalidad", al margen de fomentar el comercio local con la creación de "bonos" y, en este caso, el Ayuntamiento aportaría cinco euros por cada 50 gastados en el pequeño comercio. Otras propuestas pasan por eliminar la tasa de basura a locales y establecimientos afectados por la suspensión de su actividad en proporción al periodo de tiempo de cierre, la supresión de la tasa de basura a negocios que han tenido que cesar su actividad y la tasa de terrazas correspondiente al presente ejercicio. Del mismo modo, Ciudadanos propone bonificar el impuesto de vehículos de tracción mecánica a vehículos de uso empresarial o comercial del año 2020, así como la exención de determinadas tasas en proporción al periodo de inactividad para mercadillos de venta ambulante, puestos del mercado de abastos y ocupaciones de la vía pública.

La formación naranja también propone que cada grupo político renuncie hasta final de año a la asignación mensual, que asciende a 80 euros por concejal y grupo, y una reducción del 15% del sueldo del alcalde y la concejala liberada, además de flexibilizar los pagos fraccionados, requerimientos o embargos y agilizar el pago a los proveedores del Ayuntamiento. Por último, Ciudadanos Toro ha reprochado al alcalde que pida responsabilidad a los vecinos por el "alto número de contagios" ya que, como explicó su portavoz, las cifras "no reflejan la actual situación" porque los casos se corresponden con personas que han pasado la enfermedad hace semanas "pero es ahora cuando se les está realizando los test". Para el portavoz de la formación naranja, "no aclarar este baile de cifras y no defender que en Toro se están haciendo bien las cosas, es perjudicar los intereses económicos de los negocios al no pasar a la siguiente fase".