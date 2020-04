David Rivas consigue una medalla de bronce en los Global Music Awards

El compositor toresano David Rivas recibía ayer en su domicilio la gran alegría de haber sido galardonado con una de las medallas de bronce en la categoría "composición" de los reconocidos premios internacionales Global Music Awards. El galardón lo ha conseguido gracias a su obra "Delirium tremens", un exigente concierto para percusión solista y banda de música que describe diferentes estados mentales de un enfermo psíquico, la cual está dedicada al jovencísimo músico Carlos Herrero Sánchez.



Los premios GMA, con sede en San Diego (EE.UU), pretenden promover a los artistas emergentes de todo el mundo por su valía y por su talento, al tiempo que el prestigio y reconocimiento del que gozan en el mundo de la música, suponen el mejor trampolín de salida a su carrera.



En la sección de bronce, se han reconocido 55 trabajos de todo el planeta, con representantes de países como Italia, Irán, Brasil, Canadá, Australia, Taiwán, Alemania, Francia, Bélgica o Alemania, siendo Rivas uno de los tres únicos españoles en recibir tal distinción de bronce.



Después de conseguir el pasado mes de noviembre el galardón Third Best Score in a Free Creation en los aclamados Jerry Goldsmith Award , este es el segundo galardón internacional que consigue el músico zamorano, a los cuales hay que sumar 8 premios más de composición dentro de nuestras fronteras.