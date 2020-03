Trabajadores de supermercados aseguran que "están al límite" y piden "comprensión"

María Jesús Cachazo

"Quedaros en casa vosotros que podéis, otros no tenemos esa posibilidad". Este es el contundente mensaje que empleados de supermercados de Toro han lanzado a los ciudadanos, para que respeten la restricción de permanecer confinados en sus hogares durante la vigencia del estado de alarma decretado por el Gobierno. Trabajadores del sector aseguran en un comunicado que están en una "situación límite" y que no tienen que "aguantar" las conductas incívicas de algunos ciudadanos que siguen sin acatar las normas establecidas para intentar frenar la propagación del coronavirus y los contagios.

"Sois nuestros clientes y estamos aquí para serviros, pero esta no es una situación normal", añadieron los empleados, que también reconocieron que "sabemos que esto no está siendo fácil para nadie, pero por favor os pedimos que intentéis facilitarnos nuestro trabajo". En este sentido, recordaron a los toresanos que "estamos en un estado de alarma, pero hay cosas que hay que entender porque son de sentido común" para, a renglón seguido, recordar algunas normas preventivas para evitar contagios. Así, subrayaron que los toresanos no pueden acudir a realizar la compra en parejas o en grupo, que tienen que utilizar guantes "en todo momento", que hay que respetar la distancia de seguridad entre clientes y, sobre todo, que "no hay necesidad de ir todos los días a comprar ni mucho menos de ir varias veces en un mismo día". Los empleados piden "comprensión" porque, a veces, se percatan de la reiteración en la que incurren algunos clientes que se saltan las normas y a los que "intentamos impedirles la entrada" porque, como matizaron, con estas medidas "pretendemos protegernos a vosotros y también a nosotros mismos".

Del mismo modo piden a los toresanos que entiendan que "estamos trabajando bajo mucha presión" y que también "tenemos nuestras vidas y nuestras familias", de las que forman parte personas que pertenecen a "grupos de riesgo". En el llamamiento realizado públicamente, los empleados de superficies comerciales de Toro también solicitan a los clientes que "no nos miréis mal cuando intentamos tomar medidas por la falta de cumplimiento de las medidas impuestas" porque, como precisaron, "lo hacemos por vuestro bien, pero también por el nuestro". Igualmente solicitan a los toresanos que "no nos habléis mal, que no nos insultéis, que no os escudéis en que el cliente siempre tiene la razón, porque ahora la única razón de todas las personas debería ser la solidaridad y la comprensión".

Por último, reiteraron la importancia de que los toresanos se queden casa "todo el tiempo que sea posible", que acudan a los supermercados de la ciudad "solo cuando sea absolutamente indispensable" para que, entre todos, "esta situación vaya a mejor y no a peor" y, sobre todo, para intentar frenar la pandemia del coronavirus y minimizar el riesgo de contagio entre clientes y trabajadores.