Supermercados abarrotados y primeros cierres de bares o comercios

Frente a calles y plazas prácticamente vacías, los supermercados atendieron durante todo el día a numerosos clientes no solo de Toro sino de otros pueblos del alfoz que, ante la recomendación de permanecer en sus viviendas para prevenir contagios por coronavirus, adquirieron todo tipo de productos. Carros a rebosar y largas colas en las cajas evidenciaban la inquietud de los consumidores que arrasaron con algunos productos como papel higiénico o azúcar, aunque también adquirieron alimentos no perecederos, frutas, legumbres, verduras, carnes y pescado con los que llenar neveras y despensas. En principio, los supermercados garantizan el abastecimiento de alimentos para los próximos días, así como las compras online que realizan vecinos de Toro y de otros pueblos de la comarca. En los últimos días, los supermercados han atendido también las compras por Internet realizadas desde Mallorca o Sevilla por hijos de personas mayores que viven solas y que no pueden desplazarse al local.

El pequeño comercio también registró una afluencia de clientes mayor que otros días, mientras que negocios dedicados a otros sectores decidieron en la tarde de ayer sumarse a las medidas de prevención y, a partir de hoy, cerrarán sus puertas. Así, la mayor parte de los bares enclavados en la Plaza Mayor cesarán a partir de hoy su actividad, así como otros negocios ubicados en la calle Corredera. Discobares de la ciudad también han decidido no abrir sus puertas durante el fin de semana, con el objetivo de contribuir a que los toresanos no salgan de sus casas. Por último, el canal Toro-Zamora ha suspendido la asamblea prevista para mañana.