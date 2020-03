Llamamiento a la "sensatez" y a que no se compartan "bulos" sobre falsos contagios

Ante la difusión en las redes sociales y WhatsApp del falso caso de contagio de un toresano, el Ayuntamiento ha solicitado que "no se extiendan bulos o informaciones falsas" y remarcó que responsables sanitarios de Zamora confirmaron ayer que no se ha registrado ningún caso de Covid-19 en la ciudad. El Ayuntamiento apeló a la responsabilidad de los toresanos para que no difundan rumores o bulos que no son ciertos y que contribuyen a acrecentar la inquietud, a la vez que recordó que en caso de duda, deben recabar información a través de los canales oficiales. Para facilitar el acceso a información veraz sobre el coronavirus, el Ayuntamiento ha habilitado en su página web un enlace al que pueden acceder los interesados. El propio afectado desmintió en las redes sociales el "bulo" y pidió a los toresanos que no compartan la información, aunque también ha exigido una inmediata rectificación. Los apoyos al afectado no se han hecho esperar desde diferentes ámbitos y el grupo "Parodias domingo de carnaval" del que forma parte junto a otros amigos ha condenado la difusión de una foto en la que aparecen algunos de sus miembros, con la que se ha insinuado que uno de ellos está infectado. El grupo ha exigido "sensatez", tanto a la persona que ha publicado la información como a aquellas que la compartan.