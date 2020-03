La campaña de riego comienza el 1 de abril con la máxima dotación de agua garantizada

La campaña de riego comenzará el 1 de abril y los agricultores toresanos la afrontan con la tranquilidad de saber que tienen garantizados sus 6.000 metros cúbicos de agua por hectárea. En estos momentos, los embalses del sistema del Pisuerga-Bajo Duero están al 81% de su capacidad y ello permitirá disponer del total del agua destinada para el riego, según informó la Confederación Hidrográfica del Duero a las comunidades de regantes en la Junta de Explotación celebrada ayer.

Esta es la primera vez en cuatro años que los regantes de la zona comienzan una campaña sin el peso de la incertidumbre por no saber si dispondrán de la máxima, y sin mirar al cielo esperando que la primavera traiga más lluvias que permita terminar de llenar los embalses para no tener que racionar los recursos hídricos.

Por otro lado, la modernización de los sistemas de regadío y del sector agrario ha introducido en esta zona nuevos cultivos que no tienen exactamente el mismo ciclo que los cereales plantados tradicionalmente, y por eso la Confederación se ha mostrado abierta a atender, a partir de la semana que viene, las solicitudes de este tipo de regantes a través de sus comunidades para que puedan tener algo de agua antes del incio oficial de la campaña, fijado para el 1 de abril.

Así se lo transmitirá la directiva de uno de los principales canales de riego de este sistema, el canal Toro-Zamora, a todos sus regantes que están convocados a una Junta General Ordinaria este domingo en la estación de bombero de Monte la Reina, en Toro. Si la reunión no se suspende por la crisis del virus COVID-19, los comuneros deberán además votar las cuentas del ejercicio 2019 y el presupeusto para el nuevo ejercicio 2020.

El presidente de esta comunidad de regantes, Pedro Pablo Ballesteros, considera que estos permisos excepcionales para los cultivos alternativos, a apenas dos semanas del inicio oficial de la campaña, no son suficientes, y durante la Junta de Explotación de ayer incidió y perseveró en la necesidad de que en las próximas campañas la Confederación y las comunidades de regantes trabajen de forma coordinada, aprovechando los recursos informáticos, para atender las necesidades de este tipo de agricultores mucho antes del mes de abril, y propuso que se comience a trabajar en este sentido desde finales del mes de enero para poder planificar cómo hacer frente a las necesidades de esos nuevos cultivos.

Durante su intervención, Ballesteros argumentó que "hay concesiones que están regando desde febrero" y a los regantes de las comunidades se les ha hecho caso ahora, a mediados de marzo. Asimismo, Ballesteros adujo que "en cualquier acto público los políticos y las administraciones hablan de que el regadío es necesario para fijar población, pero la Confederación Hidrográfica del Duero se rige por unas fechas antediluvianas". Además, este tipo de actitudes no animan a los regantes a introducir nuevos cultivos que no se ajusten a estos ciclos de los tradicionales.

En la zona de Toro, los agricultores que necesitan comenzar a regar con antelación son principalmente aquellos que han introducido cultivos hortícolas, como pueden ser zanahoria, cebolla o patata, si bien es cierto que algunos remolacheros también necesitarán dar un riego antes de abril porque las lluvias de la semana pasada no han sido tan copiosoas como se preveía, e insuficientes para que la semilla siga su evolución más adecuada. Estos cultvios hortícolas tienen un alto rendimiento que permitirían a los agricultores hacer frente a los pagos de amortización de la modernización del canal y de sus sistemas de riego, pero actualmente no se fomentan al no flexibilizar el inicio de la campaña.

Por eso, ayer no era la primera ocasión en que el presidente del canal Toro-Zamora defendía la necesidad de felixibilizar el inicio de la campaña de riego para los nuevos cultivos. Este tipo de propuestas ya las habían presentado por escrito el año pasado, y aún no han recibido una respuesta.

Por eso, Pedro Pablo Ballesteros alude también a la "pasividad" de la CHD "ante cualquier documento que les presenta", que suelen tardar "entre 18 y 24 meses en ser atendidos", lo cual califica de "un lastre para el progreso y el avance de los regadíos" en Castilla y León. Señalana el presidente del canal Toro-Zamora que "cuestiones que deberían ser del día a día, para resolver en menos de una semana, se dilatan durante más de un año".

En los próximos días, los responsables del canal Toro-Zamora comenzarán a meter agua en el sistema para limpiar la red, y seguidamente se comenzará a hacer frente de forma ordenada a los riegos autorizados antes del 1 de abril.