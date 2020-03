La Alcaldía anuncia la convocatoria este año de tres plazas para la Policía Local

M. J. C.

Del Bien impone una medalla a un agente en la última fiesta de la Policía. M. J. C.

"Toro es una ciudad segura". De esta forma, el alcalde, Tomás del Bien, respondió ayer a las críticas vertidas por el PP sobre la situación de la Policía Local provocada por la jubilación de varios agentes y que ha obligado a reorganizar el servicio, una situación "transitoria" que el Ayuntamiento espera resolver en breve con la convocatoria de tres plazas de policía dentro de la oferta de empleo público que será aprobada para el presente ejercicio. El alcalde acusó a los concejales populares de "mentir" y de intentar alarmar a la ciudadanía a cambio de "un titular fácil", ya que "Toro es una ciudad segura en la que las fuerzas del orden trabajan de forma coordinada". Además, subrayó que el índice de delincuencia registrado en Toro "es prácticamente nulo", aunque existen "casos puntuales" de robos o actos vandálicos. Del Bien centró parte de sus críticas en el ex concejal popular de Seguridad Ciudadana, Alejandro González, ya que "en su etapa" no se jubilaron agentes y "había más vandalismo que ahora".

Incluso, como recordó, durante la época en la que González era el responsable del área se produjo "el episodio más bochornoso que ha vivido la ciudad en cuanto a delincuencia", en alusión al robo de un arco de piedra del patio del Siete en el palacio de los Condes de Requena, en el que también está enclavada la sede de la Policía Local. Al margen de la sustracción del citado arco de piedra, como recordó Del Bien, el robo estuvo marcado por otras "historias" como "la pérdida de los discos duros o que nadie había visto nada". El caso, como recordó el alcalde, "se ha dilucidado" recientemente mediante una sentencia judicial que ha permitido, además de arrojar luz sobre los hechos, exculpar a una familia que fue acusada en un principio "porque pasaba por allí".

Por otra parte, el alcalde enmarcó las críticas realizadas por los concejales del PP en que "no conocen la realidad de la ciudad" porque no "pasean por las calles y no participan en su vida social". Reiteró Del Bien que la reorganización aplicada al servicio de la Policía Local por la jubilación de varios agentes será solventada con la convocatoria de tres nuevas plazas que "se irán reponiendo poco a poco" de acuerdo a la tasa de reposición y al plan de ajuste del Ayuntamiento de Toro. Además, destacó la estrecha colaboración con la Guardia Civil a la hora de velar por la seguridad de los ciudadanos de Toro, a la que hay que sumar la que presta la agrupación de Protección Civil y que está permitiendo "solventar una situación sobrevenida por la legislación que permite la jubilación anticipada de los agentes. Por último, instó al PP a realizar la "oposición responsable" que se merecen sus votantes.