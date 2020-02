El documental sobre Jesús López Cobos se emitirá el domingo en TVE

Toda España tendrá la oportunidad de asomarse este domingo a través de sus televisores a la vida del director de orquesta toresano Jesús López Cobos. La 2 ha programado la emisión del documental "Música en las manos" para las 21.30 del próximo 23 de febrero, dentro de su programa "Imprescindibles".

La cineasta Cristina Otero documentó y rodó durante siete años –entre 2010 y 2017– el carácter y la sensibilidad de López Cobos, que no pudo ver el film estrenado debido a su repentino fallecimiento el 2 de marzo de 2018. Finalmente la cinta se pudo ver por primera vez unos meses después en la Seminci de Valladolid, pero este domingo llegará por primera vez a la pequeña pantalla. La obra es coproducida por el también zamorano Jesús Caramanzana (Producciones Carrera).

La página web de Televisión Española destaca que Jesús López Cobos merecía que se le dedicara un "Imprescindibles" porque "es uno de los directores de orquesta españoles más importantes del siglo XX y principios del XXI, pero además ha sido el más internacional". Fue director titular de la Deutsche Oper Berlin durante 20 años, de la Cincinnati Symphony Orchestra durante diez y de la Orchestre de Chambre de Lausanne durante ocho. Además, fue el primer director español que subió al podio de la Scala de Milán, del Covent Garden de Londres, de la Ópera de París y del Metropolitan de Nueva York.

En España modernizó la Orquesta Nacional de España, fundó la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y contribuyó a la recuperación del Teatro Real de Madrid como teatro de ópera.

El documental está grabado en los seis lugares más importantes en la vida del director de orquesta, Málaga, Madrid, Viena, Berlín, Lausana y Toro. La fiesta de la vendimia, el mirador del Espolón, la Colegiata de Santa María o un ensayo infantil en la Escuela Municipal de Música que lleva su nombre son algunas de las localizaciones de la localidad natal de López Cobos que se podrán ver en La 2.

La directora Cristina Otero explica en una entrevista para "Imprescindibles" que fue en Toro donde vio al músico más feliz: "Me contaba cosas de su infancia, del hambre, de las monjas que le suministraban leche para sacarle adelante. Le hacía mucha ilusión que en su ciudad natal le hubieran puesto su nombre a un parque. –No a una calle, no, ¡a un parque con árboles y vistas al Duero!–, me decía emocionado", explica Otero en la página web de RTVE.

López Cobos deseaba que el documental sobre su vida se estrenara en Toro. El teatro Latorre finalmente acogió la proyección de la película el domingo 29 de septiembre del año pasado en un homenaje al que asistieron su hijo, François López Ferrer, y la propia directora del documental, Cristina Otero.

La obra incluye declaraciones sobre López Cobos de personajes como Plácido Domingo o la violinista Arabella Steinbacher, además de testimonios de Manuel Gámez, su primer profesor de música en Málaga, de Antonio Moral, director del Centro Nacional de Difusión Musical y de los propios hijos del director toresano.

La cineasta declara que el descubrimiento más importante que el espectador puede hacer con "Música en las manos" es conocer la calidad del ser humano de Jesús López Cobos.