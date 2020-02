200 personas exigen al PSOE una "rápida rectificación" por la expulsión del alcalde

"¡Yo también soy Tomás!" fue la consigna que ayer reunió a cerca de 200 personas en la plaza de La Glorieta y con la que concluyó la concentración convocada para apoyar al alcalde de Toro, Tomás del Bien, tras su reciente expulsión del PSOE. Alcaldes y concejales de otros pueblos de la provincia, militantes y simpatizantes del PSOE y vecinos de Toro secundaron la movilización durante la que el militante socialista, Carlos Rodríguez, leyó un manifiesto que sirvió para exigir una "rápida rectificación" sobre la situación del alcalde y para lanzar duras críticas a los miembros de la Ejecutiva Provincial del PSOE y, en especial, a su secretario general, Antidio Fagúndez. Rodríguez enumeró las siete exigencias contenidas en el manifiesto y dejó claro, en nombre de los presentes, el rechazo a la expulsión del partido de Del Bien por "considerarla injusta y fruto de intereses personales" de la Ejecutiva Provincial y de Fagúndez.

Los asistentes a la concentración exigieron que "se respete a Toro y a sus ciudadanos" porque fueron sus representantes legítimos los que eligieron, "de una forma democrática y clara", a Del Bien como diputado provincial y, por tanto, "nos negamos rotundamente a que ningún partido intente cercenar ésta o cualquier otra decisión que tome Toro. No vivimos en una dictadura". Subrayó el portavoz de los asistentes que "nos negamos a que alguien como Fagúndez quiera imponer un criterio injusto, sectario y dictatorial en nuestra ciudad, por mucho que las normas o los estatutos de un partido digan que él tiene potestad de hacerlo", a la vez que recordó otros casos en los que, en sentido contrario, prevaleció el criterio del secretario general, en alusión al nombramiento de Félix Rodríguez como asesor personal y del grupo de la Diputación, pese a contar con una sentencia condenatoria firme.

En cuanto al anuncio realizado por Fagúndez sobre la próxima elección de "una nueva dirección política" para el PSOE de Toro, tal y como matizó el portavoz, "esa elección debe corresponder únicamente a la militancia toresana, lo contrario ni es socialista, ni es obrero ni es democrático" porque, lo contrario evidenciaría que Fagúndez "se vale de la política para venganzas personales". De otro lado, Rodríguez subrayó que los toresanos esperan una rápida rectificación sobre la expulsión del alcalde porque, "lo contrario lo interpretaremos como un menosprecio a la voluntad popular y un insulto al pueblo", aunque también exigió "limpieza, democracia y respeto para el municipio que más alto y más claro habló en las últimas elecciones municipales" e invitó a los que "intentan desestabilizar y torpedear a nuestros representantes a que se preocupen más por intentar conseguir resultados parecidos para obtener un mínimo de legitimidad y credibilidad". Para cerrar el discurso, Rodríguez recurrió a la ironía y deseó, a los que en la noche del pasado viernes brindaron en Zamora por la expulsión del PSOE de Del Bien, "que les sentara bien esta triste y vergonzosa celebración", sobre la que aclaró que "esperamos que brindasen con vino de Toro".

Una vez concluida la concentración, el ex secretario de organización del PSOE en Toro y concejal del Ayuntamiento, José Luis Martín Arroyo, agradeció el respaldo de los toresanos al alcalde y cuestionó que, en el proceso iniciado contra Del Bien y que ha culminado con su expulsión del partido, "no se han utilizado todas las fórmulas democráticas". En este sentido, aclaró que la Ejecutiva Federal del partido "no ha contactado con ningún militante de la agrupación local y solo ha tenido en cuenta la opinión de un afectado, el secretario provincial". Defendió Martín Arroyo la elección de Del Bien como diputado provincial, avalada por Ángel Blanco e Inmaculada García, y que fue ratificada en el juzgado de Toro, "pero alguien ha querido saltarse todos los medios democráticos porque el señor Fagúndez veía que su puesto peligraba, pero ya consiguió ser diputado nacional". Por otra parte, Martín Arroyo se refirió a la situación actual de la agrupación local del PSOE en Toro de la que era secretario general Del Bien y aclaró que, desde junio cuando se inició el expediente de expulsión, "llevamos sin dirección política". En este sentido matizó que, "por activa y por pasiva" el PSOE de Toro ha solicitado a Fagúndez el nombramiento de una gestora o la convocatoria de un congreso para nombrar una nueva Ejecutiva, "pero no ha hecho ninguna de las dos cosas".