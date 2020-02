Carnaval de Toro: Las murgas repetirán su actuación del concurso de coplas el Domingo Gordo

El alcalde de Toro, Tomás del Bien, y la concejala de Fiestas, Sara Pérez, daban a conocer en la tarde de ayer el programa del carnaval cuya portada viene ilustrada este año por un cartel del artista toresano Manuel Vergel, "una promesa propia del mundo del arte que este verano expondrá su obra en la Casa de la Cultura", recordó el primer edil.

La obra, titulada "La máscara del reloj", se aleja de los carteles de los últimos años con un diseño "fuera de lo tradicional", en palabras del propio autor, quien ayer explicaba que trató de "hacer un dibujo que mezclara la máscara de carnaval y el Arco del Reloj de Toro, pero que no fuera obvio y te tuvieras que parar un segundo para poder ver el arco". Además, la imagen combina distintas texturas que evocan el carnaval y las calles de Toro.

En cuanto al programa de actividades, se vuelven a recoger las tradiciones más arraigadas del carnaval de Toro, que es "una fiesta tradicional bastante estanca en su programación", definió Del Bien.

A pesar de ello, se introducen algunas novedades entre las que destaca la actuación de las murgas en la Plaza Mayor el Domingo Gordo por la mañana, a partir de las 13 horas. Aunque se mantiene el tradicional Concurso Regional de Coplas en el Teatro Latorre (el sábado 22 a las 20.30 horas), la concejala Sara Pérez explicaba que "la demanda de entradas es tan grande que siempre se queda gente fuera del teatro", por eso todos los que no quepan en el Liceo podrán disfrutar a la mañana siguiente de la actuación de Las Marujas, Fuleros-Dindoneros, Los Peseteros y D'Family (en ese orden).

Otra de las novedades está en el recorrido del desfile, que en esta ocasión partirán del fondo de la calle Victoriana Villachica -en la confluencia con la carretera- para seguir por el recorrido habitual, eliminando el tramo desde la plaza de San Francisco porque no solía haber público "y se perdía un poco el espectáculo, porque el carnaval de Toro es sobre todo parodia, la interpretación del disfraz", argumenta la concejala.

Por último, se confirma que este año no habrá pregón de carnaval. "Desde noviembre llevamos buscando pregoneros y, por unas razones u otras todas las respuestas han sido un no rotundo. Hay gente que está dispuesta a dar el pregón otro año, a prepararlo con más tiempo, pero este año no, y lo que no queríamos hacer era cambiar el formato del pregón, una tradición tan nuestra, trayendo a alguien de fuera. Puede haber mucha gente conocida que podríamos convencer, pero no queremos eso, nos gusta lo nuestro, nuestro carnaval", explicaba Pérez.

De hoy en una semana, el viernes 21 de febrero, el "Desfile de chupetines" dará comienzo al carnaval a las 17 horas. Después habrá en la carpa una fiesta de los años 60 para niños y adolescentes y, por la noche, actuación del grupo "Españoleando".

El sábado a las 12 será el concurso de disfraces de mascotas, y a las 17 horas la boda infantil, este año protagonizada por Claudia Herrero Motrel y Jaime García Membibre. A las 20.30 será el concurso regional de coplas en el teatro y por la noche fiesta con tres DJs toresanos: Yerai, Moye y Vivas.

El Domingo Gordo se podrá disfrutar por la mañana de la mencionada actuación de las murgas y del concurso de parodias. La boda de carnaval entre Conchi Vergel González y Mario González García será a las 17.30 y dos horas más tarde el concurso de imitaciones musicales.

Por primera vez, el lunes y el martes por la mañana se proyectarán películas infantiles en la Casa de la Cultura, pensando en entretener a los niños en dos días no lectivos. Será a las 11.30 horas. El desfile de carnaval infantil comenzará el lunes a las 17.30 horas y el de adultos el martes a la misma hora.

El Miércoles de Ceniza para los niños habrá cuentos de carnaval en la Casa de la Cultura a las 17.30 horas y el entierro de la sardina comenzará a las 20h.