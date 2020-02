Asaja defiende que no se cacen zorros para que ayuden al control del topillo

El presidente de Asaja-Zamora, Antonio Medina, reiteró ayer su criterio de que los cazadores no deberían realizar descastes de zorros para favorecer que este predador contribuya a la eliminación de topillos. "Sé que no gustará a los cazadores, pero los zorros cumplen una función importante contra el topillo" añade.

Medina sostiene que estos roedores constituyen ya una plaga endémica y se afianza como otro problema más para los agricultores. Aunque reconoce la labor que realiza la Junta de Castilla y León y las diputaciones provinciales, afirma que la limpieza de cunetas no es una solución lo suficientemente contundente porque la maleza vuelve a crecer y existen otros muchos puntos en el campo no tratados donde se cobijan los topillos. Hace referencia a laderas que aparecen llenas de huras que dan fe de que el topillo. "Esta es una ladera perdida y está llena de agujeros. Los animales no son bobos y saben donde esconderse y aquí tienen sus reservorios" expresa.

Pone de manifiesto que "la solución a la plaga es muy difícil porque es una plaga endémica y una limpieza de todo el terreno es muy costoso". Subraya que la quema es una buena medida pero es una acción que ni Europa ni las administraciones permiten". Tampoco es partidario del empleo de venenos por sus repercusiones en el medio. "Se puede echar mal, puede comerlo algún perro o tener otras incidencias".

Antonio Medina ve con buenos ojos la instalación de nidos para rapaces porque observa que "las rapaces y los zorros son las piezas que más topillos comen". Subraya que "antes también hacían una buena labor las cigüeñas, pero su población ha disminuido tras el cierre de los vertederos donde se alimentaban".

La abundancia de topillos es un problema añadido para los agricultores "porque nadie da una solución o paga los daños y hay que meterse en seguros de fauna" y las aseguradores también se agarran a la hora de afrontar los daños.

Para Asaja el roedor es un problema más e incluso hace alusión a que cada día se ve una mayor presencia de corzos en la zona.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, presentó esta semana la firma del 'Programa de colaboración para la realización de acciones preventivas y de lucha contra el topillo campesino. La nueva Estrategia Integral será aplicada por la propia Consejería y las diputaciones provinciales de Zamora, Burgos, León, Palencia y Valladolid.

El programa se desarrollará en una serie de áreas como "Prevención y control en parcelas agrícolas', cuyo objetivo es el fomento, promoción y desarrollo de medidas fitosanitarias a realizar por los titulares de las explotaciones agrarias. También "la prevención y control en reservorios dependientes de la administración, que serán realizadas por los distintos órganos de la administración implicada, relacionadas con la prevención y el control de la plaga. Esta orientado especialmente a las vías de dispersión, así como a zonas comunales y otros reservorios con competencia por parte de las administraciones.

Igualmente incluye la monitorización y vigilancia de la situación y evolución de las poblaciones de topillo campesino. Constituye la herramienta de apoyo científico-técnica básica para el análisis en los procesos de toma de decisiones. Otra fase es la investigación y experimentación, destinada a la ejecución de actividades colaborativas encaminadas a la mejora de los procesos relacionados con la gestión integrada de topillo campesino en Castilla y León, a profundizar en la comprensión del fenómeno biológico y de la problemática derivada.