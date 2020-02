Las jornadas del clima plantean la producción ecológica como salida a la crisis del ganadero

M. J. C.

Alicia García explica al público que asistió a la primera jornada el modelo productivo de su granja. M. J. C.

La presentación del proyecto de desarrollo rural en producción agroecológica de pollos para carne, "Granja El Espolón" centró ayer la primera conferencia de las IV "Jornadas por el clima", promovidas por el colectivo "Fridays for future" de Toro. La Casa Municipal de Cultura acogió la presentación del proyecto impulsado por Jorge González y Alicia García, fundadores de la granja enclavada en el municipio de Venialbo.

Durante la presentación, García resaltó que el proyecto se basa en dos pilares: la filosofía de soberanía alimentaria y de la agricultura familiar, siguiendo el modelo tradicional de épocas pasadas. Además, explicó que la idea de poner en marcha una granja de pollo ecológico surgió tras analizar las posibilidades más viables de emprender en la provincia que, en su opinión, se asientan en el sector agroalimentario.

En este punto, García puntualizó que la granja de su propiedad fue concebida desde un principio para desarrollar una actividad "a pequeña escala de ciclo cerrado", lo que permite transformar el producto y venderlo de forma directa sin necesidad de contactar con intermediarios. Para García, la singularidad del proyecto radica en que "conseguimos cerrar la cadena", ya que "producimos, transformamos, vendemos y también repartimos". De hecho, subrayó que el modelo implantado en su granja puede ser una solución a los problemas del sector ganadero, ya que "al ser pequeños controlamos la producción y fijamos los precios", al margen de que "nos permite producir con una calidad alimentaria muy buena". La "Granja El Espolón" cuenta con el certificado de producción ecológica aunque, como matizó García, desde el origen del proyecto sus promotores pretendían "crear algo que contribuyera al desarrollo y que no lo destruyera" y que les permitiera producir alimentos de calidad para obtener unos rendimientos con los que una familia "puede vivir en un pueblo". Las jornadas de "Fridays for future" proseguirán hoy con la charla "El decrecimiento", que será impartida por el ex profesor Carlos Taibo. La charla tendrá lugar, a las 19.00 horas, en la Casa de Cultura con entrada libre.