Una iniciativa vital para afrontar el reto demográfico en la provincia

El alcalde destacó la importancia de propiciar el regreso de militares a Monte la Reina, porque "en la agenda política de Zamora, el tema principal es el reto demográfico y el problema de despoblación". En este punto, subrayó que la medida más eficaz para afrontar el reto demográfico es facilitar el regreso de personas que puedan desarrollar su actividad profesional en la zona, "lo que repercutirá positivamente en Toro, la comarca y la provincia".

Por otro lado, se refirió a la inversión que precisa la rehabilitación del antiguo campamento que, en principio, pasa por la demolición de las edificaciones que se conservan, en desuso desde hace 40 años, y la construcción de unas nuevas. El presupuesto necesario para ejecutar las obras ronda, según del Bien, los 100 millones de euros, inversión que calificó de "importante, pero no descabellada sabiendo lo que supone para la provincia y lo que España le debe a Zamora". Del Bien remarcó que la provincia "es una de las grandes olvidadas de la democracia" porque no ha recibido el impulso que han tenido otras provincias por diferentes razones. Por este motivo, resaltó que "ha llegado el momento de que se adopten medidas o no quedará nadie en Zamora".