Una cámara robotizada permite analizar el estado de salud de la red de alcantarillado de Toro

La empresa concesionaria del servicio municipal de agua, Acciona, ha llevado a cabo una campaña de revisión e inspección de varios tramos de la red de alcantarillado en distintas calles de Toro, en la que ha utilizado un novedoso sistema, basado en la introducción de una cámara robotizada de televisión en las canalizaciones, para detectar posibles fugas o comprobar si se encuentran en buen estado o precisan una reparación. Responsables de la empresa destacaron que la actuación realizada permite evaluar tramos de calles de la ciudad para conocer si es necesario llevar a cabo la renovación de la red de alcantarillado.

Para obtener un mejor diagnóstico de la situación de la red municipal de alcantarillado, Acciona ha utilizado una cámara robotizada con la que ha inspeccionado tramos de distintas calles como Santa Catalina de Roncesvalles, la cuesta de las Berceras, calle Clérigos, Corredera, la Plata, Judería, Puerta del Mercado, cuesta del Matadero y cuesta Empedrada. Tras el análisis de la red, según responsables de la empresa que gestiona el servicio, los operarios pudieron constatar que, en la gran mayoría de los casos, el alcantarillado "se encontraba en perfecto estado", aunque en la calle Puerta del Mercado se hallaron "grandes depósitos de jabón" procedentes de los establecimientos hosteleros de la zona, que "utilizan productos de limpieza de gran impacto y que son muy difíciles de eliminar".

Por otra parte, responsables de Acciona resaltaron que con la utilización de nuevas tecnologías como una cámara robotizada de televisión ya no es preciso abrir zanjas en las calles de la ciudad ni "andar a tientas" para detectar posibles fisuras en las tuberías, atascos en cañerías o desagües taponados. Para desarrollar campañas de revisión como la realizada recientemente, Acciona ha incorporado el nuevo sistema de inspección que permite controlar el subsuelo y la red de saneamiento de Toro sin tener que abrir zanjas para localizar posibles problemas. En concreto, la empresa utiliza una ligera cámara de vídeo con la que puede acceder a todo tipo de tuberías, incluso a las más estrechas, para descubrir "posibles fallos o revisar el buen estado de las conducciones".

La citada campaña se suma a la impulsada recientemente por Acciona junto al Ayuntamiento y centrada en divulgar entre los vecinos que las toallitas no son biodegradables y que si se arrojan al inodoro pueden provocar importantes averías en las redes de abastecimiento o estaciones de bombeo, al margen de atasques en las tuberías. De hecho, desechar las toallitas por el retrete genera estancamientos en las tuberías de salida de inmuebles particulares y que cuando llegan a la red municipal de saneamiento tienen que ser evacuadas por los operarios de la empresa con un camión de limpieza. No obstante, las toallitas húmedas también han ocasionado la obstrucción total de los bombeos de aguas residuales situados en el Puerto de la Magdalena o el polígono industrial norte en los que, en varias ocasiones, se han cambiado las bombas que, además de aspirar trituran los desechos. Y es que las toallitas, según la empresa,, "forman un tapón y no hay posibilidad de desprenderse de ellas", lo que obliga a los operarios de la empresa a extraer las bombas y proceder a su limpieza "a mano". Con las última campañas desarrolladas en la ciudad, la empresa Acciona reitera su compromiso de mejora continua para lograr el mayor bienestar de todos los vecinos de Toro.