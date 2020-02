Las calles de Toro recuperaron ayer en parte la algarabía y la alegría de la que carecen en la época invernal gracias a la tradicional fiesta de los quintos, de la que disfrutaron los 58 jóvenes toresanos, 35 chicos y 23 chicas, que este año cumplen la mayoría de edad. La fiesta fue inaugurada a las 9.00 horas con la eucaristía oficiada en la iglesia de Santa María de Arbas durante la que numerosos familiares y amigos arroparon a los jóvenes en un momento tan esperado en sus vidas y que, para muchos, supone el paso previo a la madurez. Durante la homilía de la misa, el párroco, Jesús Campos, felicitó a los quintos y quintas que este año celebran la fiesta y que supone "una manera muy bonita de abandonar el mundo de los niños y pasar al de los mayores" aunque, con cierta ironía, explicó a los jóvenes que no podrán considerarse "mayores" hasta que no tengan que pagar impuestos. En su alocución el párroco reconoció también que en las horas previas a la fiesta había sentido cierta preocupación porque en los pocos meses que ha vivido en Toro tras su traslado desde la capital ha conocido a niños, toresanos de mediana edad y personas mayores, "pero no veía jóvenes". Sin embargo, los quintos que ayer se congregaron en la iglesia representan a los jóvenes de Toro a los que recordó que "no sois cobardes porque afrontáis una vida en una época nada fácil aunque no más difícil que otras, pero sí distinta".

En este punto, Campos precisó que, en la actualidad, los jóvenes no adoptan una actitud pasiva ante situaciones y problemas que afectan a la sociedad y les recordó que "para la Iglesia sois importantes", por lo que les invitó a que sientan la cercanía de los párrocos de la ciudad. El sacerdote cerró la homilía destacando que "a Toro le honra no dejar perder una fiesta tan bonita como la de los quintos y quintas".

Tras la eucaristía, los jóvenes, que para una ocasión tan especial lucieron trajes y elegantes vestidos de fiesta, entonaron la copla, compuesta por Manuel Gato y David Rivas, con el acompañamiento de una charanga y que dedicaron a familiares y amigos. Las fotos para el recuerdo dieron paso al recorrido por los hogares de los quintos que volvieron a concentrarse en la Plaza Mayor para asistir a la recepción oficial en el Ayuntamiento. Dos jóvenes a caballo portaron dos banderolas y encabezaron el desfile por la Plaza Mayor hasta el Ayuntamiento en el que los quintos fueron recibidos por los concejales Roberto Asensio y Ángeles Medina, quienes les desearon que disfrutaran de una fiesta que recordarán siempre. Acto seguido, los jóvenes accedieron a la balconada del Ayuntamiento para entonar la copla y gritar, ¡Vivan los quintos! ante los numerosos toresanos que se congregaron en La Glorieta. La intensa jornada concluyó en el bar San Francisco con una fiesta durante la que se entregaron las bandas. Desde octubre, los 58 jóvenes quintos preparan una fiesta muy arraigada en las tradiciones toresanas. De hecho, uno de los jóvenes, Diego España, reconoció que si la citada fiesta no se celebrara cada año "significaría que Toro está muerto porque no habría juventud y, por este motivo, es tan importante mantener la tradición".