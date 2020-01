Ciudadanos apela a la "oposición responsable" para no perder ninguna subvención

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Javier Gómez Valdespina, señala que el equipo de gobierno se ha visto obligado a convocar ya dos plenos extraordinarios para rectificar distintos errores en los pliegos del contrato para renovar y mejorar el alumbrado público de la ciudad.

La última de las rectificaciones, aprobada en el pleno extraordinario del 22 de enero, corrigió un error que había señalado el propio Gómez Valdespina en la anterior sesión extraordinaria. Tal y como recoge el acta del pleno del 2 de enero, el portavoz de Ciudadanos manifestó que si el contrato para renovar el alumbrado público es un contrato de suministro –según el informe de Secretaría– "dado que el valor acumulado de ambos lotes supera los 221.000 euros, está sujeto a regularización armonizada, y debería haberse publicado en el diario oficial de la Unión Europea".

Un nuevo informe se Secretaría fechado el 17 de enero llega a la misma conclusión, y el día 22 de enero se aprobó retrotraer las actuaciones al momento de aprobación de los pliegos para señalar que se trata de un contrato de suministro, aprobarlos nuevamente y continuar con la tramitación de la licitación.

Javier Gómez afirma que "la intención de Ciudadanos no es criticar la gestión del equipo de gobierno", puesto que es necesario que el contrato salga adelante para que el ayuntamiento reciba una cuantiosa subvención para renovar el alumbrado. "Si se perdiera, no la perdería el equipo de gobierno, la perdería Toro. Hubiera sido fácil quedarnos callados, no avisar del error y utilizar políticamente la pérdida de la subvención, pero no somos así. Entendemos que para realizar una oposición responsable, debemos estar unidos y remar todos los partidos políticos en la misma dirección para sacar adelante esta y todas las subvenciones que se puedan".