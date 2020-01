Ciudadanos Toro urge al PSOE a ejecutar toda la reparación de la Concepción en 2020

El grupo municipal de Ciudadanos urge al equipo de gobierno local a ejecutar íntegramente este año la reparación prevista para la iglesia de la Concepción, y no tan solo una fase de las obras, para poder acceder en 2021 a una línea de subvenciones de la Junta de Castilla y León.

El partido que lidera Javier Gómez en Toro lleva desde finales del pasado año alertando del mal estado de la cubierta de este edificio de titularidad municipal, y criticaba que no se hubiera ejecutado en 2019 la reparación prevista en el antiguo templo, ya que el PSOE modificó los presupuestos anuales para destinar los 70.000 euros de la partida prevista para la Concepción a "otros gastos diversos: Cultura".

El alcalde, Tomás del Bien, ya confirmó hace dos semanas que los presupuestos municipales de 2020 incluirán una nueva partida para ejecutar durante este año la primera fase de rehabilitación de la iglesia de la Concepción, con la intención de asegurar la cubierta y que, una vez ejecutada esa fase, se determinarán otras actuaciones que requiere el edificio para garantizar su conservación.

Sin embargo, esto no es suficiente para Ciudadanos que consideran que "en los presupuestos de 2020 debe existir una partida para afrontar la totalidad del coste de la obra, no una pequeña aportación como dice el señor alcalde". Esto es debido a que Ciudadanos espera que el Ayuntamiento de Toro pueda optar en 2021 a las subvenciones de la Junta de Castilla y León a municipios pequeños para financiar actuaciones en bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural, y recuperar parte del dinero que se invierta en la Concepción.

A esta línea de ayudas solo pueden optar obras ya ejecutadas. Así fue, al menos, en la convocatoria de 2019, publicada en marzo, cuando se consideraron actividades subvencionables las obras de conservación, restauración o recuperación de áreas o elementos urbanos ejecutadas entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018. Si el ayuntamiento de Toro restaura la Concepción en 2020, podría optar a la convocatoria de 2021.

Por este mismo motivo, el portavoz de Ciudadanos contradice al alcalde, quien había afirmado que "será necesario formalizar el compromiso asumido por la Junta y relativo a la concesión de una subvención destinada a sufragar en parte las obras que precisa la cubierta" de la iglesia de la Concepción y que, como la cuantía máxima de la ayuda es de 50.000 euros, "bastará una pequeña aportación municipal".

Javier Gómez, en cambio defiende que "la Junta no ha asumido ningún compromiso, ya que no se ha solicitado ninguna subvención dese el Ayuntamiento de Toro. Solo ha informado de la existencia de una subvención, y para concurrir a ficha subvención tiene que estar la obra ejecutada. Por lo tanto, la obra de restauración de la cubierta de la Concepción no está a la espera de una subvención de la Junta de Castilla y León, sino que está a la espera de que este equipo de Gobierno quiera ejecutar la obra".

Por ese mimo motivo, "la partida debe de ser suficientemente generosa para poder ejecutar las obras, y si al año siguiente se concede la subvención de la Junta de Castilla y León, el ayuntamiento recuperará parte de la inversión realizada", valora el portavoz de Ciudadanos.

En la última convocatoria de esta subvención de la Junta de Castilla y León, se financiaba hasta el 70% del gasto subvencionable, con una cuantía máxima de 50.000 euros por beneficiario. También había un límite de 77.776 euros a repartir en cada provincia.