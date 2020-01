Unidos contra el Cáncer dona 19.000 euros para impulsar dos trabajos de investigación

M. J. C.

Pandiella (izquierda) y Ángel García muestran el cheque donado al Centro de Investigación de Salamanca. M. J. C.

Desde su fundación, Unidos contra el Cáncer de Toro y su alfoz ha trabajado sin descanso para apoyar proyectos de investigación y para ser la "voz" de enfermos y familiares. La asociación conmemoró ayer el tercer aniversario de su creación, durante una emotiva jornada en la que formalizó dos nuevas aportaciones por valor de 19.000 euros, que contribuirán a sufragar proyectos en los que trabajan el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de Madrid, con el objetivo de erradicar la "lacra" que representa el cáncer. En el marco de la celebración del tercer aniversario, la asociación inauguró su nueva sede, acondicionada en un local del palacio de los Condes de Requena cedido por el Ayuntamiento.

En la inauguración de la sede, el presidente de Unidos contra el Cáncer de Toro, Ángel García, destacó que la asociación nació hace tres años para "sumar" y para convertirse en el "altavoz" de los pacientes y familiares que precisen su ayuda. En este punto, García subrayó que la asociación recogió más de 4.000 firmas por la falta de oncólogos en la capital y que sirvieron para que dos profesionales más se incorporaran al servicio, aunque también exigió la reparación de la máquina de radioterapia y la puesta en marcha del acelerador lineal donado por Amancio Ortega.

El doctor e investigador, Atanasio Pandiella, no faltó a una cita tan importante para una asociación con la que mantiene una estrecha relación desde su fundación. Al margen de la contribución económica que el colectivo realiza a proyectos del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, Pandiella reconoció que "para los profesionales que trabajamos en el centro es más importante el soporte social que recibimos para seguir luchando". Asimismo anunció que, ante los temidos recortes, los investigadores que trabajan en proyectos encaminados a mejorar los tratamientos, "no vamos a permitir que mermen la capacidad de investigar frente a patologías como el cáncer". En este sentido, subrayó que "no nos podemos permitir detener la investigación de una patología que queremos vencer este siglo". El doctor destacó el compromiso de los investigadores y de los médicos para incorporar a los tratamientos los nuevos avances, con el objetivo de que los pacientes "de cualquier rincón de España" puedan recibir las mejores terapias. Por su parte, el alcalde, Tomás del Bien, destacó que "es un placer" contribuir al desarrollo de la asociación con la cesión de un local accesible y con capacidad para celebrar eventos.

La diputada del PP, Elvira Velasco, la procuradora socialista, Isabel Gonzalo, alcaldes, concejales y vecinos de distintos municipios también participaron en el aniversario que, tras la inauguración de la sede, prosiguió con una misa en el convento de Santa Sofía, oficiada por Fernando Lorenzo y en la que colaboró el grupo "Vacceos". La jornada concluyó con una comida, durante la que la asociación formalizó una donación de 18.000 euros al Centro de Investigación de Salamanca y otra de 1.000 euros a un proyecto de CSIC, en el que colabora el zamorano Enrique Domínguez Alvarez. Los 19.000 euros se suman a los 21.000 que la asociación toresana ha donado a diversos proyectos en los últimos tres años. La jornada concluyó con el sorteo de regalos donados por comerciantes e industriales toresanos entre los asistentes a la comida.