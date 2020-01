El PP cifra en 192.880 euros la inversión no ejecutada en las obras del puente de Piedra de Toro

M. J. C.

Vecinos observan el río Duero desde la plataforma del restaurado puente de piedra de Toro. M. J. C.

El PP ha cifrado en 192.880 euros la cantidad que no se ha llegado a invertir en la restauración del puente de piedra de Toro y ha criticado que el Ayuntamiento ha tenido que devolver 144.660 euros de la subvención concedida por el Ministerio de Fomento para cofinanciar las obras. De esta manera, el grupo popular se ha reafirmado en sus declaraciones sobre la licitación del proyecto y reprochó a la concejala de Obras, Ruth Martín, que no sepa aceptar las críticas porque, "por mucho que lo intente no puede ocultar que el Ayuntamiento ha sido obligado a devolver 144.660 euros de la subvención concedida en 2015 para la restauración del puente".

Por otra parte, los populares recordaron a la edil de Obras que, cuando el PP gestionó el Ayuntamiento "nunca adjudicó obras a dedo" y recordó a Martín que "si tiene pruebas de ello y no ha ido al juzgado es cómplice de prevaricación. El PP también invitó a la concejala a "asumir su responsabilidad" en la tramitación de las obras del puente de piedra y que ha resultado "tan perjudicial para los intereses de la ciudad". Los concejales del PP dejaron claro que no dudan sobre la legalidad y transparencia de los pliegos que rigieron el procedimiento de licitación o de que los técnicos del Ministerio de Fomento supervisaran el proyecto, pero subrayaron que la responsabilidad de la elaboración de unos pliegos adecuados a los intereses del Ayuntamiento para aprovechar la totalidad de la subvención concedida y que sumaba 990.623 euros es de la entidad adjudicadora. Por este motivo, reiteraron sus críticas sobre la devolución por parte del Ayuntamiento de 144.660 euros que adelantó el Ministerio de Fomento para ejecutar las obras de rehabilitación del monumento.

De otro lado, recordaron que la concejala de Obras ha asegurado que la oferta económica tenía un peso del 30% frente al resto de criterios de valoración de las ofertas, baja económica que, a juicio del PP, "nunca debería haber sido incluida en los pliegos" y el citado porcentaje debería haber sido completado con otros "objetivos medibles mediante fórmula" para que el procedimiento se ajustara a la Ley de Contratos del Sector Público y "no se perdiera un solo euro de la subvención".