Los vinos de Toro, ante la oportunidad de crecer dentro del mercado nacional

Barricas ordenadas junto a una bodega de la DO Toro. E. S. D.

Frente a los cambios en la situación geopolítica que amenazan a la estabilidad de las exportaciones del vino toresano, como puede ser la guerra arancelaria o la inminente salida del Reino Unido de la Unión Europea –por ahora sin un acuerdo comercial, que se deberá negociar a lo largo de 2020–, está la oportunidad de aumentar las ventas dentro del territorio nacional, un mercado donde el consumo de vino parece atravesar un buen momento, según se desprende de los datos del sistema de información vitivinícola del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Este informe elaborado a partir de las declaraciones de bodegas españolas estima que el consumo de vino vuelve a aumentar en nuestro país en 2019. Concretamente, en los tres primeros trimestres del año –es decir, hasta el 30 de septiembre– el consumo de esta bebida habría crecido un 7,2% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta acercarse ya a los 11 millones de hectolitros vendidos dentro de España. Este dato muestra una tendencia de crecimiento del mercado tras siete años en los que las ventas se han mantenido estables por encima de los 10 millones de hectolitros.

El informe incluye no solo las ventas en tiendas y supermercados, y en hostelería, sino que además analiza otros canales de distribución que no se estudiaban hasta hace no tanto tiempo, como las ventas en tiendas especializadas y vinotecas, los clubes de vino, las ventas directas en las bodegas –cada vez mayores gracias al enoturismo–, y también las ventas online.

La Organización Interprofesional del Vino de España, tras analizar este mismo informe, ha destacado en un comunicado en su página web el crecimiento apreciado en las ventas directas desde bodega, que achacan a "los cambios que se están produciendo en la distribución del vino y al auge del enoturismo".

Asimismo, la Interprofesional destaca que todos los estudios de mercado recientes "muestran que las claves para la más reciente estabilidad e incluso el crecimiento del vino se sitúan en la importancia de las denominaciones de origen, a las que los consumidores españoles muestran gran estima". A esta razón, suman otras como el crecimiento del vino blanco y la innovación en las bodegas que están introduciendo nuevas variedades de uvas, nuevos tipos de vino e incluso nuevos productos como vinos de menor graduación, e incluso en las formas de presentación con envases y etiquetas más atractivos.