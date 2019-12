Acuerdo unánime para poner al pabellón municipal el nombre de Fernando Marbán

El pabellón municipal de Toro pasará a llamarse Pabellón Fernando Marbán. Así lo ha decidido la Corporación Municipal por unanimidad en el último pleno como reconocimiento a este atleta toresano que se ha ganado por derecho propio un hueco de honor en la historia del deporte zamorano y que ha inspirado a varias generaciones de niños y jóvenes de la ciudad de Doña Elvira a practicar el atletismo tras ganar varias maratones en los años 90. En San Sebastián consiguió un tiempo de 2 horas, 24 minutos y 25 segundos que nadie ha batido hasta la fecha.

La propuesta partió de los concejales de Ciudadanos, Javier Gómez y Teodoro Alonso, que la presentaron en la última Comisión de Festejos, Juventud, Deporte, Comunicación y Participación Ciudadana, a la cual se adhirió el equipo de gobierno y finalmente se elevó al pleno como una moción conjunta que fue aprobada con los votos de todos los concejales de PSOE, PP y Ciudadanos.

El pabellón, ubicado en pleno centro de Toro, carecía de nombre hasta la fecha y ahora será bautizado por primera vez en honor a Marbán. Las otras instalaciones deportivas de la ciudad llevan desde 2018 el nombre de otra gran atleta toresana que también ha hecho historia ganando varios campeonatos de España, Raquel Álvarez.

El pabellón no es lo único que el pleno decidía bautizar en el pleno celebrado en la noche del jueves. Los concejales aprobaron poner nombre a un camino ubicado en dirección a Pozoantiguo, a petición de una empresa instalada en ese lugar que espera así lograr un mejor acceso para sus clientes, proveedores y prestadores de servicios. Esta vía entrará en el callejero con el nombre de Camino Los Ruales.

Por otro lado, se aprobó una modificación del reglamento de régimen interno de la Escuela Municipal de Música "Jesús López Cobos de Toro" y se delegó en el alcalde la adjudicación y formalización del contrato del plan de renovación del alumbrado público del municipio. Aún está abierto el plazo para presentar ofertas para este contrato, que se licitó con un presupuesto base de 824.731,24 euros, aunque la mitad del coste se financiará con una subvención de los fondos Feder, como ya contaba este diario el pasado 10 de diciembre.

Algo más polémica fue la aprobación de un plan estratégico de subvenciones a las asociaciones del municipio para el periodo 2020-2023. El preámbulo del texto subraya la necesidad de fomentar el tejido asociativo de la ciudad y fomentar su vida cultural para paliar la despoblación, y el Partido Popular había presentado una enmienda con la intención de suprimir un párrafo que decía que "la pérdida de población es creciente en los últimos años en el municipio debido al abandono institucional autonómico y estatal de las zonas rurales de nuestro país". A juicio de los concejales del PP, "no deberían incluirse valoraciones políticas de este tipo" en un documento que se elabora por exigencia legal y para el funcionamiento básico del Ayuntamiento. Además, los populares pretendían incluir ayudas a los nacimientos y adopciones de niños, incidiendo especialmente en las familias que obtengan la categoría de familias numerosas. La enmienda del PP fue rechazada con la mayoría absoluta del PSOE, y los populares a su vez votaron en contra del plan.

Los concejales del PP justificaron su voto negativo en que el grupo de Gobierno en que el equipo de gobierno responsabilice de la despoblación a las instituciones autonómicas y centrales "cuando por parte del Ayuntamiento exioste una escasa o nula implicación a nivel local para conseguir fijar población", y pusieron como ejemplo la "inexistencia de políticas que favorezcan el asentamiento de nuevas empresas, la inexistencia de políticas que favorezcan el desarrollo de empleo en el sector agrícola y ganadero dándole a nuestros jóvenes la posibilidad de formarse y poder acceder al mercado laboral en nuestra ciudad, y la escasa actividad en el sector de la construcción debido a las trabas y la demora a la hora de otorgar licencias de obra y dar agilidad a los proyectos de las obras que se pretenden realizar", y que en materia de subvenciones para promover la demografía "se es´ta destinando una cantidad ínfima, entre 6.000 y 12.000 euros". Asimismo, calificaron de escasas la partida para la obtención de títulos académicos para personas adultas y la partida para las escuelas de folclore.

La oposición también criticó el reconocimiento extrajudicial de crédito, a consecuencia de un reparo emitido por la Intervención por no seguir el procedimiento establecido. El portavoz de Ciudadanos, Javier Gómez, criticó que era el sexto reconocimiento extrajudicial de crédito que se aprobaba en 2019, más que plenos ordinarios celebrados este año (cinco), y pidió al equipo de gobierno "que haga autocrítica y asuma su parte de culpa en esta mala utilización de este recurso legal".

Los populares, por su parte, votaron en contra como ya hicieron en octubre contra la modificación del presupuesto que dio origen a este expediente, alegando que la modificación suprimía partidas de inversión para actuaciones en la Cuesta del Matadero y en la Travesía de San Antón para poder pagar las facturas adeudadas al Consorcio Provincial de Residuos de Zamora, y a su juicio "el esfuerzo inversor del equipo de gobierno en infraestructuras básicas, como el abastecimiento, el saneamiento o infraestructuras deportivas o culturales ya es muy escaso".

Además, el portavoz del PP, Alejandro González, expuso que su grupo se ha informado en el Consorcio Provincial de Residuos sobre lo sucedido con las facturas del año 2018. Según los populares, la versión de la institución es que las facturas no se envían al ayuntamiento por correo electrónico, sino que se cuelgan en una plataforma digital y el ayuntamiento recibe un mensaje en el que se avisa de la disponibilidad del documento. Sin embargo, la factura desaparece de la plataforma al cabo de "un tiempo", por lo que los populares concluyeron que si el ayuntamiento no podía pagar las facturas porque no las tenía, era porque había tardado demasiado en entrar a la plataforma para descargarlas.

A pesar del voto en contra de la oposición, el reconocimiento extrajudicial salió adelante con los votos del equipo de gobierno, que tiene mayoría absoluta.

Por último, el pleno también aprobó bonificaciones de liquidación de impuestos solicitadas por dos particulares, una del impuesto al incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, y otra del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras referente a un inmueble situado en la plaza de Santa Marina.