UPA-COAG celebra que en 2019 se haya recuperado la ayuda a los remolacheros

M. J. C.

Remolacha recolectada y depositada frente a la molturadora de Toro. M. J. C.

La Alianza UPA-COAG celebra que el sector remolachero haya recuperado en 2019 la ayuda de 3 euros tonelada que la Consejería de Agricultura les quitó en 2011, un hecho que destacan "es fruto del trabajo realizado por UPA-COAG en los tribunales", y esperan que las ayudas se mantengan en las sucesivas campañas.

Estas organizaciones agrarias llevaron la supresión de las ayudas al Tribunal Superior de Justicia, y en 2016 una sentencia obligó a la Administración regional a pagársela a todos los cultivadores de Castilla y León, incluidos los que no fueron al juzgado. El pago no se hizo efectivo hasta este año, y lo han cobrado 5.500 perceptores. El resultado es una media exacta de 1.818 euros por agricultor, un ingreso que ha servido para paliar la bajada del precio de este producto en Castilla y León, según destaca en su balance del año agrario La Alianza UPA-COAG, que ahora trabaja para recuperar el Acuerdo Marco Interprofesional.

Pero el problema de los bajos precios no es exclusivo del sector remolachero. La Alianza por la Unidad del Campo destaca que la demanda de precios justos para todos los productos agrícolas y ganaderos ha seguido siendo en 2019 "una reivindicación diaria" de estas organizaciones porque la consideran "justa, necesaria y compartida por los consumidores". A juicio de UPA-COAG, "unos precios justos en origen no tienen por qué significar un incremento de los precios en destino" y la Política Agraria Común "no debe ignorar este problema y tiene que poner todo de su parte para solucionarlo".

Según los datos publicados por el Eurostat, en 2019 la renta agraria se ha desplomado un 8,6% en España por la caída de valor de la producción (-3%) y el aumento de los costes de producción (+3,6%). Estas cifras reflejan la presión a la que están sometidos por los profesionales agrarios por ambos lados de la cadena. "Por un lado, los fabricantes de los insumos tienden a agruparse creando monopolios, y por otro extremo una distribución fuertemente concentrada".

Este desequilibrio en la cadena agroalimentaria motiva que la producción agraria también se esté concentrando en pocas manos. En España hay un millón de explotaciones agrarias, el 93,4% con titular físico y el 6,6% empresas. Ese 6,6% de las explotaciones obtiene ya el 42% del valor de la producción, todo ello amplificado con el aterrizaje de los fondos de inversión y grandes multinacionales agroalimentarias.

En este contexto, el modelo de explotación familiar desaparece. En la provincia de Zamora había 5.433 autónomos en el régimen agrario al cierre del año 2013, y seis años más tarde solo hay 4.911, es decir, que ha desaparecido cerca del 10% de los profesionales del campo en este tiempo. En el conjunto de Castilla y León esta caída es del 6%.

Otro aspecto que aborda el balance agrario de La Alianza por la Unidad del Campo es la guerra arancelaria que y otros conflictos geopolíticos que utilizan al sector agrario como moneda de cambio y arma arrojadiza entre estados, causando alarma y perjuicio por los graves daños que provocan al mercado de productos agrícolas y ganaderos de Castilla y León. El vino, por ejemplo, es uno de los productos europeos que Trump ha decidido castigar en esta especie de guerra fría.

El pleno desarrollo de acuerdos de libre comercio de la UE con terceros países (Mercosur, Australia y Nueva Zelanda) las importaciones masivas sin control de estándares de calidad, seguridad alimentaria, sostenibilidad ambiental y condiciones laborales y sociales, la salvaje política arancelaria de la administración Trump, el desmantelamiento de los sistemas de regulación de los mercados y del principio básico de preferencia comunitaria en el seno de la UE; son graves amenazas que se ciernen sobre el sector.

Por eso, La Alianza ha vuelto a reclamar a la Consejería a lo largo de 2019 que la nueva y futura PAC tenga entre sus objetivos prioritarios el reequilibrio de la cadena agroalimentaria, definiendo claramente las prácticas desleales y reforzando el peso de la agricultura y la ganadería familiar.