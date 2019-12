La suerte sonríe a Toro

La suerte volvió a sonreír ayer a Toro por segundo año consecutivo con un quinto premio del sorteo de la Lotería de Navidad y los toresanos agraciados guardarán para siempre en su memoria el número 6293. La administración de Lotería nº 3 de Toro y el bar "Arco del Reloj" repartieron 300 décimos del número agraciado con uno de los quintos premios, dotado cada uno con 6.000 euros, por lo que el montante total distribuido, gracias al número 6293, ascendió a 1,8 millones de euros. Faltaban pocos minutos para las 10.30 horas cuando la fortuna quiso que Toro fuera uno de los destinos de la suerte y de la felicidad para los toresanos que adquirieron en la ventanilla de la Administración de Lotería y en el bar "Arco del Reloj" uno o varios décimos que contenían el número 6293. Aunque la Administración permanecía cerrada, al coincidir el sorteo con un domingo, en pocos minutos su propietario, Óscar Marcos, se personó en el local para corroborar que, por segundo año consecutivo, había repartido entre sus clientes un importante pellizco del juego de Lotería más esperado del año. De los 300 décimos del quinto premio, como explicó Marcos, 100 fueron vendidos en ventanilla, mientras que en el bar "Arco del Reloj", situado a escasos metros de la Administración de Lotería, se repartieron 200 boletos.

Tras confirmar que había repartido en Toro 1,8 millones de euros, Marcos reconoció sentirse "muy feliz", no solo porque, como cliente habitual del bar también jugaba algún décimo del número agraciado, sino por el hecho de haber repartido un premio tan importante entre muchos amigos y conocidos. Después de haber repartido durante dos años seguidos un importante premio, Marcos no pierde la ilusión de, algún día, poder celebrar con sus vecinos que el Gordo no pasa de largo y se queda en Toro. De hecho, precisó que "me ronda la suerte" y que desde hace muchos años juega a la lotería, una afición que heredó de su padre a quien recordó ayer entre lágrimas y abrazado a su madre.

La emoción dio paso a la alegría y al descorche de botellas de champán acompañadas de bandejas de pasteles en el interior y en la puerta de la Administración de Lotería a la que, a medida que pasaban las horas, se acercaban más agraciados para compartir con Marcos su inmensa alegría. Entre los afortunados, uno de los más felices era el hostelero, Joaquín Pérez, no solo porque ayer vivió en primera persona qué se siente al recibir un premio de la Lotería de Navidad, sino porque en su bar se habían vendido muchos décimos del quinto premio y porque los agraciados son clientes y amigos. Destacó Pérez que no siempre juega al mismo número sino que, cada año, deja en manos del lotero y de la suerte, la elección de los décimos que ofrece a sus clientes. "Algún año me tenía que dar el premio", reconoció el hostelero quien, desde hace mucho tiempo, adquiere lotería en la Administración toresana en la que ayer celebró un día inolvidable.

Para Pérez, "lo más bonito" de recibir un premio de la Lotería es "poder compartirlo como dicen los anuncios", sobre todo si, como en su caso, ha repartido felicidad entre los miembros de su familia y entre toresanos que frecuentan su establecimiento. A pesar de que el hostelero toresano es uno de los agraciados con el quinto premio, subrayó que "la gente humilde tenemos que seguir trabajando" pero, por un tiempo, vivirá "con un poco más de tranquilidad".

De hecho, cuando pocos minutos después de las 10.00 horas los niños del colegio de San Ildefonso cantaban el quinto premio que ha recaído en Toro, Pérez se encontraba en el interior del bar trabajando y preparando las tapas para el tradicional vermú del domingo. Al carecer de televisión en su negocio, el hostelero se enteró por una llamada de teléfono que había repartido mucho dinero entre sus clientes y, aunque en un principio pensó que se trataba de una broma, la sucesión de llamadas confirmó que no era un sueño sino que realmente había repartido ilusión y alegría y, sobre todo, mucho dinero entre sus familiares y amigos.