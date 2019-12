La comunidad de riego del Toro-Zamora fija el precio del metro cúbico en 0,045 euros

La comunidad de regantes del canal Toro-Zamora celebraba ayer su última asamblea del año 2019 para hacer balance de la última campaña de riego y, sobre todo, para fijar el precio de las cuotas que se tendrán que pagar por la temporada ya finalizada.

Tal y como aprobaron los asistentes a la asamblea, la cuota por los gastos fijos no variará respecto a la campaña de 2018, será de 45 euros por hectárea. El coste del agua consumida, en cambio, se abarata ligeramente respecto a la anterior campaña y queda fijado en 0,045 euros por metro cúbico.

El plazo para abonar ambos recibos comenzará el próximo viernes, 20 de diciembre, y se extenderá hasta el 20 de febrero de 2020. A todos los regantes que tengan los recibos domiciliados en sus cuentas bancarias se les hará el cargo a partir del día 30 de enero de 2020.

Una vez pasada la fecha de cierre (el 20 de febrero), a todos los recibos sin abonar se les cobrará un recargo del 20%, tal y como se recordó durante la reunión.

El principal cambio experimentado durante la última campaña, de carácter positivo, fue una mayor adecuación de las horas de riego solicitadas por los comuneros al consumo real de agua. Este hecho se demuestra en que en 2018 la comunidad tuvo que sancionar a 29 regantes que no cumplieron las horas solicitadas, y en 2019 solo han sido 13 los comuneros sancionados por este tipo de comportamiento.

Con la vista puesta ya en la campaña de riego de 2020, la Junta de Gobierno del Toro-Zamora se mostró optimista debido a la evolución de la climatología hasta la fecha, con abundantes lluvias que están llenando los embalses, aunque "aún sería prematuro decir que será una buena campaña", matizaba el presidente Pedro Pablo Ballesteros, pero se espera que al menos sí sea mejor que la última campaña, marcada fundamentalmente por la sequía.

Sin embargo, se advirtió que la propia Junta de Gobierno ya trabaja de cara a la próxima campaña en evitar el fraude consistente en solicitar derechos de riego para parcelas que no se cultivan ni se riegan. "Quien tiene la potestad de repartir es la Junta de Gobierno, y en aquellos casos en los que entendemos que las solicitudes no están bien pediremos la PAC o un contrato de arrendamiento registrado para ver si los propietarios están bien informados o no", adelantaba el propio Balllesteros.

Se trata de una medida preventiva, que no se solicitará en el caso de todas las solicitudes, y que tiene como objetivo evitar la especulación con los derechos de riego a repartir.

"La Junta de Gobierno tiene que mirar por el beneficio general de toda la comunidad de regantes, no por el beneficio particular de cada uno", resumía el presidente, "todo el mundo reclama sus derechos, y es normal, pero yo de siempre he dicho que evidentemente hay que velar por los derechos pero también por las obligaciones".

La comunidad del canal Toro-Zamora está integrada por 1.400 propietarios de parcelas, de los que cerca de 700 son regantes y la superficie que depende de la infraestructura se extiende por unas 7.000 hectáreas.