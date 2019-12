Regantes critican el deterioro de la red de caminos rurales y reclaman su reparación

El presidente del canal Toro-Zamora, Pablo Ballesteros, criticó ayer el deterioro de la gran mayoría de caminos rurales que se extienden por los municipios que abarca la infraestructura de riego e instó a las instituciones a acometer las mejoras que precisan, para evitar accidentes y averías en los vehículos. Reconoció Ballesteros que la red provincial de vías agrícolas presenta numerosas deficiencias y que en el municipio de Toro las que peor se conservan son las que se localizan en el pago de Marialba que están "intransitables", con el consiguiente riesgo para los agricultores que tienen que utilizarlas para acceder a sus explotaciones. La situación se agrava durante la campaña de riego porque, como precisó, por los profundos baches que existen en los caminos, los técnicos de la comunidad de regantes no pueden llegar a tiempo para atender las necesidades de los agricultores, al margen de las averías que los socavones provocan en los vehículos, tales como la rotura de cárteres o pinchazos en las ruedas.

Otro de los problemas que presentan los caminos rurales es que, en muchos casos, carecen de cunetas por lo que al realizar labores de limpieza de hidrantes la comunidad no puede canalizar el agua hacia ellas y, en ocasiones, se ha tenido que desviar a las vías agrícolas agravando su precario estado.

En este punto, señaló que el deterioro de caminos como los que existen en el pago de Marialba perjudica no solo al agricultor, sino que también "se pierden servicios" porque, en épocas como la recolección, los camiones se niegan a entrar por la ausencia de unos viales adecuados para circular con seguridad. Ante esta situación, Ballesteros instó a los Ayuntamientos a aplicar sus normas y ordenanzas para mantener y preservar la seguridad de los caminos rurales e imponer las sanciones correspondientes cuando se realice un mal uso o en el caso de que los agricultores no respeten las cunetas resultantes de concentraciones parcelarias y que "son terrenos de todos". En este sentido, calificó de "imprescindible" la existencia de cunetas para conservar el firme de las vías rurales para evacuar el agua de lluvia o guiar la procedente de "ciertos desagües". Del mismo modo, Ballesteros solicitó a la Diputación y a la Junta que "ayuden " a las entidades locales que "no tengan capacidad" para controlar y supervisar el "buen uso" de los caminos, medida que contribuiría a la supervivencia del medio rural.