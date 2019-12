Obras alerta del aumento de averías en el saneamiento ocasionadas por las toallitas

M. J. C.

Ruth Martín junto a Jorge Mostaza (derecha) y José Luis Martín presentan la campaña sobre las toallitas. M. J. C.

El Ayuntamiento se ha adherido a la campaña "No alimentes al monstruo de las cloacas...las toallitas húmedas a la papelera", con el objetivo de concienciar a los vecinos sobre los problemas que ocasiona su vertido al inodoro, ya que no solo provocan importantes obstrucciones en tuberías de inmuebles particulares, sino que también taponan la red municipal de saneamiento o los bombeos situados en diferentes puntos de la ciudad. La campaña ha sido promovida por la asociación española de abastecimiento de agua y saneamiento, de la que forma parte la empresa concesionaria del servicio de agua en Toro, Acciona, que invitó al Ayuntamiento a secundar la iniciativa, para que los vecinos conozcan que las toallitas no son biodegradables y que si se arrojan al inodoro pueden provocar importantes averías en la red de saneamiento o estaciones de bombeo, al margen de atasques en las tuberías.

El responsable de Acciona en Toro, Jorge Mostaza, remarcó que desechar las toallitas por el retrete genera estancamientos en las tuberías de salida de inmuebles particulares y que cuando llegan a la red municipal de saneamiento tienen que ser evacuadas por los operarios de la empresa con un camión de limpieza. No obstante, las toallitas húmedas también están ocasionando la "obstrucción total" de los bombeos de aguas residuales situados en el Puerto de la Magdalena o el polígono industrial norte en los que, en varias ocasiones, se han cambiado las bombas que, además de aspirar también trituran los residuos. Sin embargo, en el caso de las toallitas, como remarcó Mostaza, "forman un tapón y no hay posibilidad de desprenderse de ellas", lo que obliga a los operarios de Acciona a extraer las bombas y proceder a su limpieza "a mano". Incluso, como apuntó, las toallitas pueden llegar a través de la red de saneamiento a la estación depuradora de aguas residuales, en la que tienen que se retiradas de la maquinaria de la planta. Por estos motivos, Mostaza instó a los toresanos a no depositar en los retretes las toallitas húmedas que deben ser desechadas junto a la basura orgánica o en otros recipientes.