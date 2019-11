La DO Toro, desde otra perspectiva

Conocer y comprender cómo es la Denominación de Origen Toro, su historia, su evolución, o los viñedos de los que se extrae la materia prima utilizada en la elaboración de sus vinos. Con este objetivo, la prestigiosa periodista británica Margaret Rand se ha desplazado a Toro, visita que le ha brindado la posibilidad de catar vinos representativos de la zona y recorrer diferentes bodegas y parcelas cultivadas con viñedo para guardar en su memoria una perspectiva diferente y una imagen global de la Denominación de Origen. La visita de Rand a la zona de producción comprende varias etapas y, en el día de ayer, participó en una cata en la sede del Consejo Regulador durante la que pudo probar y valorar diferentes vinos de bodegas amparadas por el marchamo de calidad interesadas en que la periodista degustara sus principales referencias.

Ya por la tarde, Rand inició un recorrido por diferentes bodegas y viñedos de la Denominación de Origen Toro que le permitieron conocer en profundidad las instalaciones destinadas en la elaboración de vinos, así como los viñedos de la zona, los suelos o los parajes en los que se cultivan viñedos. Toda la información recabada en el recorrido realizado permitirá a Rand que el artículo que tiene previsto escribir sobre la Denominación de Origen contenga información veraz y enriquecedora.

Rand ha desempeñado el cargo de editora de conocidas publicaciones especializadas en el sector vitivinícola y, en la actualidad, escribe y cata para "World of Fine Wine", "The Drinks Business", "Decanter", "Imbibe" y "Square Meal", entre otros medios, aunque también realiza las funciones de editora general de "Pocket Wine Book" de Hugh Johnson.

La periodista británica también ha sido distinguida con diversos premios "Roederer" y "Lanson" y ha participado como jurado en numerosos certámenes y catas de vino. Del mismo modo, es la autora de "101 Wines to Try Before You Die" y coautora, junto a Oz Clarke, de la guía "Grapes and Wines". Responsables del Consejo Regulador valoraron de forma positiva la visita realizada a Toro por la periodista británica y que calificaron como una "experiencia gratificante", sobre todo porque permitirá que la Denominación de Origen "siga abriéndose al mundo y dándose a conocer". Del mismo modo resaltaron que visitas de periodistas especializados a Toro contribuyen a que cada vez más consumidores sean conscientes de la calidad de los vinos que se elaboran en la zona, que sean más reconocidos a nivel internacional y que consigan un mejor posicionamiento "para ampliar la cuota de mercado".

En los últimos años, el órgano vinícola ha apostado por acercar la Denominación de Origen a periodistas y a importadores de diferentes países a través de visitas a la zona para que conozcan de primera mano los vinos que se producen en Toro, puedan intercambiar impresiones con los enólogos o conocer las instalaciones de las bodegas amparadas por el sello de calidad. Del mismo modo, los participantes en estas visitas tienen la oportunidad de recorrer parcelas cultivadas con viñedo para apreciar los diferentes tipos de suelo en los que se desarrollan las cepas.