Viernes por el futuro aborda la relación entre agricultura industrial y cambio climático

M. J. C.

Ester Castro y José Antonio Alonso, de pie, presentan la conferencia sobre agricultura industrial. M. J. C.

La relación directa entre la agricultura industrial y el cambio climático centró ayer la primera charla organizada por el colectivo "Viernes por el futuro" de Toro, en el marco de unas jornadas divulgativas que hasta mañana se celebran en la Casa Municipal de Cultura. José Antonio Alonso, miembro de la organización Ecologistas en Acción, impartió la primera conferencia durante la que repasó los principales "problemas" asociados a la agricultura industrial, tales como que las semillas no están adaptadas a los suelos en los que se siembran, lo que obliga a los labradores a utilizar herbicidas o abonos provocando la degradación del suelo, el agua o el aire.

Asimismo, se refirió al consumo del petróleo, un recurso que "no es infinito" pero que es necesario para, por ejemplo, elaborar abono nitrogenado. Alonso destacó que existe una "relación directa" entre la agricultura industrial y el cambio climático porque en el caso del uso de abonos sintéticos, una parte no puede ser absorbida por la tierra y se convierte en óxido nitroso, "un gas de efecto invernadero", aunque la citada vinculación también está relacionada con el uso de maquinaria pesada que degrada el suelo y que libera dióxido de carbono a la atmósfera. Por las razones expuestas, Alonso abogó por "imitar a la naturaleza" a la hora de producir alimentos, práctica que hasta hace no demasiados años guiaba el trabajo de los agricultores. Las jornadas proseguirán hoy, a las 19.00 horas en la Casa de Cultura, con otra conferencia sobre el autoconsumo energético.