El PP pide la ejecución de las mejoras que exigen los vecinos del barrio del Carmen

El PP ha reclamado al Ayuntamiento que atienda las reivindicaciones de los vecinos del Carmen que, a pesar de haber registrado un escrito en abril de 2017 en el que detallaban las mejoras que precisaba el barrio, por el momento no han sido atendidas. El concejal popular, Alejandro González, precisó que, ante la inacción del Ayuntamiento, los propios vecinos han procedido a reparar el tramo de las escaleras de acceso al barrio del Carmen que presentaba un mayor deterioro, aunque siguen reclamando la instalación de un hito o señal que impidan el aparcamiento de vehículos junto al citado acceso. En el escrito presentado hace dos años, los vecinos del barrio ya planteaban esta petición, porque muchos conductores estacionan sus vehículos junto al acceso, lo que dificulta el paso a las escaleras que tienen que utilizar para llegar a sus viviendas.

Otra de las quejas de los vecinos hace referencia a la situación del parque infantil del barrio del Carmen que, tal y como expusieron en su escrito, carece de cualquier mantenimiento y "se encuentra abandonado a su suerte" desde la última intervención ejecutada en la zona de ocio en 2015, cuando se instalaron juegos reparados y un nuevo vallado que, en la actualidad, "prácticamente no existe". Según los vecinos, en el barrio conviven alrededor de 15 niños que podrían utilizar el parque, pero "no lo hacen porque se ha convertido en un foco de infecciones". Por este motivo, el PP ha solicitado a la concejalía de parques y jardines que proceda a la reparación inmediata del parque infantil, renueve la arena y reponga el vallado, ya que la zona de ocio infantil se encuentra situado en las inmediaciones de un barranco. De otro lado, los vecinos también trasladaron por escrito al Ayuntamiento diversas quejas relacionadas con el vaciado del váter químico de las caravanas utilizadas por los feriantes que, en época de fiestas, estacionan en el barrio del Carmen. Sobre esta queja, González destacó que "el Ayuntamiento manda, desde hace dos años, realizar unos pozos en el suelo donde se depositan los residuos". Esta práctica, como recordó el concejal popular, es "ilegal", ya que el vertido de residuos no se puede realizar en suelo público y convierte la zona "en un foco de infecciones", al margen de ser una actuación que atenta contra el medio ambiente "por las filtraciones al subsuelo".

Por estos motivos, González ha solicitado al equipo de Gobierno que proceda a la construcción de una fosa séptica o a que habilite una zona de evacuación de "aguas grises" conectada a la red de saneamiento, "para evitar los vertidos ilegales que se han producido" en el barrio y que han generado las quejas vecinales.

Del mismo modo, el PP ha instado al Ayuntamiento a que aumente la presencia de agentes de la Policía Local en el barrio para evitar actos vandálicos que los vecinos han denunciado y que han provocado daños en el mobiliario urbano. Por último, el concejal popular recordó que han tenido que pasar más de dos años para ofrecer una contestación a los vecinos, ya que recientemente el alcalde, Tomás del Bien, les comunicó que se realizarían las actuaciones necesarias para paliar las deficiencias, aunque "sin concretar qué mejoras tienen previsto realizar" o los plazos de ejecución.