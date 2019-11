Al compás del éxito

El músico toresano, David Rivas, ha logrado hacerse un hueco entre los mejores compositores del país y su indudable talento ha sido reconocido en la última edición de los premios "Jerry Goldsmith", en la que se ha alzado con uno de los preciados galardones con su obra "Los últimos días de Troya". Rivas recogió el pasado fin de semana en Úbeda, uno de los premios concedidos en la categoría "Best score in a free creation" de los "Jerry Goldsmith", en la que estaban nominados diez autores de diferentes países como España, Francia, Suiza, Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido. En concreto, el compositor toresano ha sido distinguido con el tercer premio de la citada categoría por "Los últimos días de Troya" que, como reconoció, es una de sus obras sinfónicas que "más alegrías me está dando".

Consciente de la importancia de estar nominado a uno de los prestigiosos premios internacionales, Rivas se trasladó el pasado sábado a Úbeda para seguir, en el Palacio de los Medinilla, la gala de entrega de los "Jerry Goldsmith", que reconocen a compositores de todo el mundo por sus trabajos creativos, vinculados al mundo audiovisual y que son englobados en nueve categorías. En una primera selección, como destacó Rivas, el jurado del certamen nomina una decena de trabajos por categoría, que son seleccionados entre todas las candidaturas presentadas. En la gala final, se hacen públicos los premios concedidos a los tres mejores trabajos de cada categoría, y aunque para Rivas estar nominado junto a grandes compositores ya "era un auténtico regalo", finalmente se alzó con uno de los preciados galardones. El compositor toresano otorgó un gran valor al último reconocimiento recibido, sobre todo porque a la categoría en la que ha sido distinguida su obra "Los últimos días de Troya" se presentaron en torno a 230 trabajos musicales creados por autores de diferentes lugares del mundo.

Por este motivo, el tercer premio obtenido en los "Jerry Goldsmith" supone "un indescriptible honor que me hace seguir aprendiendo y sumando experiencias en mi carrera". Los premios, otorgados por Film Music Festival, cumplirán el próximo año su XV edición, por lo que se pretende organizar una gran gala conmemorativa a la que asistirán numerosos creadores de música para cine, teatro y televisión, y en la que Rivas espera estar. No obstante, para el compositor y profesor de música en el instituto Pardo Tavera, "el premio más grande al que se puede optar es al cariño de la gente", y que ha podido sentir en las miles de felicitaciones que ha recibido en los últimos días. Rivas ha dedicado el galardón a su familia, a sus vecinos toresanos y amigos, así como a todas las personas que apoyan su carrera musical. De manera especial, dedicó el premio a la memoria de su gran amiga Ángeles de la Sota, fallecida el pasado verano y que "se alegraría infinito".