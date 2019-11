La iglesia de La Concepción se perfila como recinto musical

Aunque el equipo de Gobierno rechazó la moción de urgencia presentada por Ciudadanos, tras alegar que no había sido consensuada con los tres grupos políticos con representación en el Ayuntamiento, el alcalde, Tomás del Bien, desveló que "todos estamos de acuerdo en que la iglesia de La Concepción se convierta en un auditorio".

En este punto, remarcó que la moción presentada por la formación naranja y respaldada sin fisuras por el grupo popular, contiene algunos planteamientos que no son factibles y, a modo de ejemplo, citó que la iglesia no alcanzará el aforo solicitado para el futuro auditorio.

Del mismo modo, el alcalde destacó que no es posible adherir sedes anexas a la iglesia para que sean utilizadas como locales de ensayo porque La Concepción es un "inmueble protegido" situado en una unidad de actuación que cuenta con una protección especial y adherida a un centro educativo, por lo que resulta imposible acondicionar las citadas salas. No obstante, el alcalde aclaró que el equipo de Gobierno no se opondrá a los proyectos que supongan un beneficio para la ciudad, como en este caso, un auditorio municipal, por lo que espera que, en el próximo pleno, la moción pueda ser consensuada previamente por los tres grupos con representación en el Ayuntamiento.