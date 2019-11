Recortes en el servicio que no han provocado un "repunte" de los delitos

Por otra parte, el alcalde destacó que la reducción de la plantilla de la Policía Local no ha provocado un "repunte" de delitos en Toro en los últimos meses, gracias en parte a que la Guardia Civil presta apoyo al Ayuntamiento en determinadas situaciones, en las que es preciso velar por la seguridad de los ciudadanos o a la hora de atender determinadas urgencias.

Recordó Del Bien que el Ayuntamiento suscribió un convenio con la Guardia Civil, por el que efectivos del Puesto de Toro prestan "apoyo" en circunstancias excepcionales, lo que ha permitido que no hayan aumentado ni las incidencias ni los delitos y "no haya ningún factor que indique que, por falta de agentes de la Policía Local, haya crecido la delincuencia". Del mismo modo, precisó que, ante situaciones de urgencia que se producen cuando no hay turno de la Policía Local, en coordinación con la Subdelegación del Gobierno, actúa la Guardia Civil.

A pesar de que en los últimos meses no se ha producido un repunte de los delitos, Del Bien reiteró que la intención del Ayuntamiento es regularizar en la mayor brevedad posible la situación de la plantilla de la Policía Local con la incorporación de más efectivos, lo que permitirá recuperar los turnos de tarde y noche. En principio, se resolverá el proceso convocado para cubrir dos puestos y, posteriormente, una vez finalizado el de promoción interna de oficiales, se convocará otro para ocupar dos plazas más.