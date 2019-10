Podemos solicita al Gobierno local que recule y anule la enajenación de fincas

Podemos Toro ha cuestionado la enajenación de fincas rústicas de propiedad municipal impulsada por el Ayuntamiento y ha instado al equipo de Gobierno a que "haga todo lo posible" para conservar el patrimonio de los toresanos. Destacó la formación morada que, recientemente, responsables municipales han justificado la subasta de más de un centenar de parcelas rústicas en que algunas estaban siendo explotadas de manera irregular y en la falta de medios técnicos y humanos para controlar su ocupación ilegal.

En este punto, Podemos Toro recordó que una posible solución es la imposición de sanciones a los vecinos que explotan las fincas de forma irregular y su posterior expulsión de los terrenos. Del mismo modo, planteó la posibilidad de que el Ayuntamiento solicite colaboración a la Diputación o la Junta para "controlar lo público", aunque otra opción es que los fondos necesarios para ejercer la supervisión sobre la explotación de las fincas los obtenga de otras partidas del presupuesto como la destinada a sufragar los gastos derivados de la organización de las fiestas.

Sin embargo, según la formación morada, el Ayuntamiento adopta como "solución" subastar las parcelas y enajenar un "patrimonio público". A partir de esta solución, se pregunta si el Ayuntamiento será capaz de controlar el uso y la explotación de las fincas después de que pasen a ser de titularidad privada. Para Podemos Toro, que respalda las razones esgrimidas por Ecologistas en Acción para oponerse a la subasta de las fincas, detrás del proceso de enajenación pueden esconderse otros "intereses espurios" que "conoceremos cuando nada se pueda hacer para revertir la venta de los terrenos". Asimismo remarcó que la subasta de fincas planteada puede suponer el inicio de "privatizaciones masivas en cuanto surjan problemas que el equipo de Gobierno no sepa solucionar, bien sea cediendo competencias de servicios, enajenando suelo o similares". Por último, instó al Gobierno local a que "no llegue a un punto de no retorno y a que haga todo lo posible para conservar lo que es del pueblo evitando que pase a manos privadas". Ecologistas en Acción ha solicitado recientemente al Ayuntamiento que recule y no convoque un nuevo proceso de subasta de fincas rústicas.