Los tintos de la DO esquivan los aranceles de Estados Unidos por su grado alcohólico

La Denominación de Origen podría esquivar los aranceles del 25% impuestos por Estados Unidos a determinados productos de la Unión Europea, por el grado alcohólico de sus vinos tintos. Sobre el pago del nuevo tributo, medida que entró el vigor el pasado viernes, el presidente del Consejo Regulador, Felipe Nalda, recordó que, en principio, quedan exentos los vinos que rebasen los 14 grados, condición que cumplen los tintos toresanos. De esta manera, la imposición de aranceles afectaría únicamente a los vinos rosados y a los blancos producidos en Toro, cuya cuota de exportación, como recordó Nalda, "no es grande".

No obstante, el presidente del ente regulador precisó que muchos rosados amparados por el sello de calidad podrían alcanzar los 14 grados, mientras que los blancos "si se dejan madurar" llegarían a la citada graduación, aunque "en detrimento de su calidad". A la espera de que el Ministerio de Agricultura facilite más información sobre la imposición de los aranceles, Nalda confía en que los vinos tintos de Toro puedan "salvarse" de la medida impuesta por Estados Unidos y esquivar, gracias a su graduación, el nuevo tributo que ha empezado a aplicarse a la exportación de determinados productos españoles al mercado americano. No obstante, para el presidente del Consejo Regulador la graduación de sus tintos no posiciona a Toro en una situación favorable respecto a otras Denominaciones de Origen ya que, en la actualidad y "por efecto del cambio climático", en las zonas productoras más importantes de España "la gran mayoría de los vinos de calidad" superan los 14 grados. Por otra parte, el presidente del Consejo Regulador recordó que, si finalmente los tintos toresanos no tienen que hacer frente al pago de los aranceles, la Denominación de Origen podría mantener las buenas cifras de exportación a Estados Unidos, mercado en el que, en la actualidad, las bodegas comercializan cerca de la mitad del porcentaje de ventas en el exterior, que ronda el 38% del total de la comercialización. Los nuevos aranceles han sido planteados para vinos de diferentes países, entre ellos los que se producen en España, que se comercialicen embotellados y que no alcancen los 14 grados. Aunque la Denominación de Origen Toro podría evitar el pago del nuevo tributo para los vinos elaborados con variedades de uva tinta, según los datos que baraja la Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas, Estados Unidos es el cuarto destino más importante para las exportaciones de caldos españoles, cuyo valor alcanza los 240 millones de euros.