Una partida anual de 120.000 euros para renovar los conductos

En respuesta a la petición de información por parte de Ciudadanos, la concejala de Obras, Ruth Martín, recordó que, cada año, el Ayuntamiento habilita una partida presupuestaria de 60.000 euros que se destina, de forma exclusiva, a la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento y que, entre otros casos, ha permitido actuar en diversas calles como San Lorenzo, Negrillo o Padre José Navarro. Esta partida anual se completa con otros 60.000 euros que, por contrato, debe aportar la empresa concesionaria del servicio, Acciona, y las obras a ejecutar son consensuadas en una "mesa del agua". De esta manera, cada ejercicio, se destinan 120.000 euros a la sustitución de las antiguas tuberías de las redes de saneamiento y abastecimiento de la ciudad, en función de qué actuaciones son "más urgentes".

Precisó la edil de Obras que el Ayuntamiento mantiene un "contacto permanente" con la empresa Acciona que cuenta con un inventario sobre qué tipo de redes se extienden por el subsuelo de la ciudad y su antigüedad. Por último, el alcalde, Tomás del Bien, recordó al portavoz de Ciudadanos Toro que la subvención concedida por la Diputación no puede destinarse a otras actuaciones que no estén contempladas en el proyecto, por lo que no es posible ejecutar otras intervenciones que no se ajusten a la pavimentación de las calles y plazas en las que está previsto actuar en breve.