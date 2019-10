Azucarera recibe dos premios por programas implantados en sus centros

Azucarera ha sido distinguida con dos premios por sus programas de seguridad laboral y cuidado medioambiental implantados en 2014 y 2016. Por una parte, la empresa ha sido galardonada en los premios "Proveedor Sostenible" de Nestlé, en la categoría de "Cuidado del Medioambiente", por el programa "Riego solar: un éxito a compartir en la gestión del uso de la energía y el agua", que aborda el problema de competitividad del sector remolachero-azucarero español, desde el punto de vista de los elevados costes derivados del consumo energético del regadío.

Con este programa, la empresa propone la sustitución de las fuentes de energía convencional, tales como el diesel o la electricidad en red, por energía fotovoltaica producida en la propia explotación, así como la implantación de medidas de eficiencia energética y la mejora de las condiciones de contratación con las compañías eléctricas. Ambos sistemas, como apuntaron responsables de Azucarera, permiten conseguir un ahorro en el coste del riego de entre un 50 y un 75%, aunque en el caso del riego solar el ahorro puede alcanzar el 100%, una vez amortizada la instalación en cinco o seis años.

Por otra parte, Azucarera se ha convertido en la primera industria española galardonada en los "Food and Drink Health and Safety Awards" de la organización global para profesionales de salud y seguridad IOHS, gracias a su programa de seguridad laboral. Estos premios reconocen proyectos innovadores que proponen soluciones prácticas con un impacto positivo en la seguridad y salud en la industria alimentaria. El proyecto distinguido, "Measuring the Presence of Safety" fue implantado por Azucarera en 2016 y, desde entonces, se optimiza cada año. Su principal objetivo es poner en marcha acciones para construir un espacio libre de accidentes. De esta forma, el programa busca implementar un nuevo y positivo enfoque al problema de la salud y la seguridad. Los resultados del proyecto son positivos y, en los últimos cinco años, el número de accidentes en los centros de Azucarera se ha reducido notablemente.