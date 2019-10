La Guardia Civil intensificará la vigilancia en Morales tras la agresión a un vecino

G. C.

Un agente realiza un servicio de vigilancia en la comarca de Toro G. C.

María Jesús Cachazo

La subdelegación del Gobierno intensificará la presencia de agentes de la Guardia Civil en Morales de Toro en respuesta a la petición formulada por el alcalde, Luis Segovia, tras la agresión sufrida por un vecino de la localidad, cuyos autores, varios ciudadanos de nacionalidad rumana, ya han sido identificados. El subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, reconoció ayer que el pasado martes recibió una llamada del alcalde de Morales de Toro, en la que le relató la paliza propinada a un vecino que recriminó a un grupo de ciudadanos rumanos la excesiva velocidad con la que circulaban por el casco urbano y le solicitó más presencia de la Guardia Civil en el pueblo, especialmente durante los días en los que se prolongue la campaña de vendimia, durante la que aumenta el colectivo de extranjeros que son contratados como jornaleros.

No obstante, Blanco reconoció que "la situación de Morales de Toro no es nueva" y que en el pueblo reside un "colectivo importante" de ciudadanos de nacionalidad rumana. Asimismo, precisó que hechos como el acontecido el pasado domingo, cuando tuvo lugar la agresión a un vecino, "lógicamente no mejoran los niveles de convivencia, sino todo lo contrario". Por estos motivos y, a instancias del alcalde de Morales de Toro, Blanco anunció ayer que la Guardia Civil "va a tener más presencia" en la localidad, aunque también matizó que hechos como los que han colmado la paciencia de los moralinos, "es un asunto de convivencia que hay que solucionar entre todos".

Del mismo modo, dejó claro que tras la presentación de la preceptiva denuncia por parte del vecino agredido, "la justicia va a actuar", después de que los presuntos autores de la paliza hayan sido identificados y las diligencias hayan pasado al juzgado de Toro que, según Blanco, "será el que adopte las decisiones oportunas".

Por último, el subdelegado del Gobierno subrayó que "la ley es igual para todos", aunque también reconoció que la convivencia en Morales de Toro con algunos ciudadanos del colectivo rumano "es complicada" y que sucesos como la agresión a un vecino "no benefician nada".

La mayor presencia de agentes de la Guardia Civil en el municipio es una de las medidas que han exigido los vecinos de Morales de Toro, aunque consideran que lo más importante es que el peso de la Ley recaiga en los autores de la agresión para que no se reproduzcan hechos similares. La paciencia de los habitantes de la localidad está al límite e incluso algunos han decidido adoptar sus propias medidas como aplicar el derecho de admisión en sus negocios a ciudadanos de nacionalidad rumana. Otros proponen convocar una concentración para reclamar más medidas de protección a las instituciones competentes y para exigir una convivencia pacífica y una integración real del colectivo extranjero en Morales de Toro.