El alcalde de Morales pide más vigilancia tras la paliza de varios rumanos a un varón

La paliza propinada a un vecino por un grupo de ciudadanos rumanos ha colmado la paciencia de los habitantes de Morales de Toro. Los hechos, que ya han sido denunciados por el agredido ante la Guardia Civil, tuvieron lugar el pasado domingo cuando recriminó al conductor de un vehículo, de nacionalidad rumana, la excesiva velocidad con la que circulaba por el casco urbano. La advertencia motivó que el conductor detuviera el turismo y, junto al resto de ocupantes, propinó golpes y patadas al vecino de Morales de Toro que, aunque ha tenido que guardar reposo durante dos días, se recupera de la paliza recibida.

Este nuevo suceso ha generado airadas críticas de los vecinos de Morales de Toro, sobre todo porque, como apuntaron, el agredido es una persona querida y apreciada en el pueblo que se limitó a pedir al conductor del turismo que redujera la velocidad en el casco urbano, para evitar posibles atropellos o accidentes. Hartos de los problemas provocados por algunos ciudadanos rumanos, los vecinos han reclamado al Ayuntamiento y a la Subdelegación del Gobierno que adopten medidas con carácter urgente para erradicar los problemas de seguridad que, con cierta asiduidad, se reproducen en Morales de Toro y que también afectan a la convivencia. La "frustración" que sienten los moralinos les ha llevado a plantear la posibilidad de convocar una manifestación para exigir que los ciudadanos rumanos conflictivos sean expulsados porque, como remarcaron, "en nuestras manos está hacer algo o seguir siendo cómplices" y seguir tolerando que las calles del pueblo se conviertan en "auténticos circuitos de carreras"o que protagonicen peleas que "parecen una batalla campal". A estas actitudes, los vecinos añaden otros problemas que alteran la pacífica convivencia en el municipio y, a modo de ejemplo, apuntaron que en casas en las que residen ciudadanos rumanos "la música suena a todo volumen durante todo el día" , al margen de que, "algunos arrojan comida por las ventanas".

Ante la exigencia de los vecinos de que el Ayuntamiento tome "cartas en el asunto", el alcalde, Luis Segovia, recordó que "no tenemos competencias" para actuar en casos como el de la paliza propinada a un vecino, aunque remarcó que recriminará al conductor del vehículo su actitud y le advertirá de que su comportamiento perjudica a la convivencia. De hecho, como recordó, no es la primera vez que se "enfrenta" a vecinos de nacionalidad rumana para recriminarles determinados comportamientos que, como matizó, "no se pueden tolerar". En cuanto al suceso que ha desencadenado el malestar de los vecinos, Segovia precisó que el conductor del turismo es un joven rumano que está empadronado en Morales de Toro y que adquirió una vivienda en propiedad, aunque, en este caso, el castigo por agredir a un vecino le corresponde a la "justicia", ya que, como reiteró, el Ayuntamiento carece de competencias en materia de seguridad ciudadana. No obstante, consciente del "revuelo" que el suceso ha provocado en Morales de Toro y del "hartazgo" de sus vecinos, Segovia solicitará a la Subdelegación del Gobierno que, con carácter urgente, refuerce la vigilancia en el municipio para que se respeten los límites de velocidad en el casco urbano y las normas básicas de convivencia.

Ante las críticas de algunos vecinos por las contratación de ciudadanos rumanos para la campaña de vendimia, Segovia matizó que un elevado porcentaje de agricultores de la zona tiene que recurrir a jornaleros extranjeros, porque "no encuentran mano de obra española". Del mismo modo, Segovia solicitó a los vecinos que alquilan viviendas a ciudadanos rumanos que "no miren para otro lado". Por último, reiteró que solicitará una mayor presencia de la Guardia Civil en el pueblo para evitar nuevos incidentes que alteren la convivencia.