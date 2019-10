Remolacheros alertan del "peligro" de desaparición de ayudas asociadas al cultivo

M. J. C.

Remolacha amontonada en la fábrica de Azucarera en Toro. M. J. C.

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) alertó ayer sobre el peligro de que desaparezcan las ayudas públicas al cultivo de la remolacha si la industria no recula y mantiene su decisión de no negociar un nuevo Acuerdo Marco Interprofesional (AMI). Precisó UPA que, cuando faltan apenas 15 días para inicio de la campaña de molturación en las fábricas de Toro, Miranda de Ebro y La Bañeza, los cultivadores temen una posible supresión de las ayudas asociadas del Ministerio de Agricultura si no se negocia un nuevo AMI que aporte estabilidad al sector. En este punto, recordó que la campaña que se iniciará en breve es la última que cuenta con el respaldo del AMI firmado en 2014, acuerdo que "había sido muy positivo para todas las partes".

Por otra parte, la organización agraria recordó que, con el cambio de modelo impuesto desde finales del pasado año, la rentabilidad del cultivo depende de las ayudas públicas y de una posible subida del precio del azúcar en los mercados internacionales. A pesar de que la industria apuntó recientemente que el precio del azúcar en el mercado en los primeros meses del presente año alcanzaría los 440 euros por tonelada, la realidad es que, según el último dato publicado por la Comisión Europea, el precio ha sido de 320 euros por tonelada. Este desfase entre la previsión y el precio real supone, como aclaró la organización, que para que los remolacheros puedan cobrar los 42 euros por tonelada que fijaba el modelo precio al de la ruptura del AMI por parte de Azucarera, se tendría que producir un aumento del precio del 65%. Así, según sus cálculos, el modelo impuesto por la industria supondría una remuneración total de la remolacha que no superaría los 36 euros. Por último, UPA reiteró la importancia de negociar un nuevo AMI para garantizar el futuro del sector.