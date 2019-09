En plena recolección

Más tarde que en la DO Toro ha comenzado la vendimia en las otras tres denominaciones de origen de la provincia.

El 13 de septiembre fue la fecha de inicio en la DO Arribes, donde se prevé recoger entre 900.000 kilos y un millón de kilos de uva, de los que se ha cogido un 5%, con unos 500.000 kilos ya en las bodegas.

La campaña arrancó con la recogida de partidas pequeñas de blanco y de tinto para elaborar vino rosado. A partir de este fin de semana, es cuando comenzará en Arribes el grueso de la campaña.

La cosecha se presenta muy bien, con cantidades similares a otros años, aunque puede que los racimos pesen menos. "La calidad es muy buena. La vendimia tiene muy buena pinta", destaca el director técnico del Consejo Regulador, Carlos Capilla.

Explica que en esa calidad ha tenido que ver que las cepas viejas de Arribes demuestran una mayor calidad en años extremos y este lo ha sido.

Las condiciones climatológicas de este 2019, que ha sido un año muy seco y relativamente caluroso, son las que han dado a la uva "un toque muy interesante".

Las 17 bodegas de la Denominación de Origen están inmersas estos días en la vendimia, que se prevé que en Arribes finalice en aproximadamente dos semanas.



Viñedos y vendimia en Valles de Benavente y Arribes.

En la Denominación de Origen Tierra del Vino, la recogida de la uva arrancó la semana pasada, cuando varias bodegas iniciaron las labores en el viñedo.

La campaña se presenta bien, con una uva en buenas condiciones y en un estado de maduración óptimo.

En el lado negativo, que hay poca cantidad de uva respecto a un año normal, según explica el secretario del Consejo Regulador, José Manuel Braña. Esto se debe a que, aunque el viñedo no se ha visto afectado por las heladas tardías de finales de abril o principios de mayo, sí que ha estado expuesto a días de viento que coincidieron con la época de floración.

Este será el tercer año en Tierra del Vino con unas producciones relativamente cortas, aunque la calidad se presenta buena.

"La uva está sana pero tenemos poca cantidad. En calidad está muy bien porque ha sido un año muy sano y no ha habido problema ninguno ni enfermedades fúngicas porque no ha habido humedad", señala el secretario del Consejo Regulador de la DO Tierra del Vino, donde se recogerá uva también hasta mediados de octubre o la tercera semana de ese mes.

En plena vendimia se encuentran también las bodegas de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Valles de Benavente, donde se ha recogido más de la mitad de la producción.

Las estimaciones apuntan a que será un 40% inferior a la del año pasado, que fue una cosecha excepcional. La disminución se debe fundamentalmente a la sequía, según explica el presidente, Luis Otero, que asegura que la calidad es "muy buena y con una uva muy sana".