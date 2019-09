La contratación de profesores retrasa el inicio del curso de la Escuela de Música

M. J. C.

María Jesús Cachazo

El Pleno del Ayuntamiento aprobó ayer el nuevo reglamento de régimen interno de la Escuela Municipal de Música, con el objetivo de plasmar en una normativa el funcionamiento del centro, así como los derechos y deberes de alumnos o profesores, entre otros aspectos. Aunque este punto fue aprobado por unanimidad, los concejales de Ciudadanos reprocharon al equipo de Gobierno que, este año, se retrasará el inicio del curso por una planificación inadecuada, lo que ha generado "quejas"de padres y alumnos. En respuesta a esta crítica, el alcalde, Tomás del Bien, aclaró que el retraso en el inicio del curso tiene su origen en la necesidad de convocar un proceso para contratar a los profesores porque, aunque varios son discontinuos no fijos por sentencia judicial, al resto del equipo docente el Ayuntamiento no podía renovarle sus contratos para que no adquirieran la citada condición laboral.

El departamento de Intervención, como reconoció Del Bien, advirtió recientemente al Ayuntamiento sobre esta situación, lo que ha obligado al equipo de Gobierno a convocar el proceso selectivo, que permitirá crear una nueva bolsa de empleo y que se resolverá en breve. En este punto, Del Bien, subrayó que el curso en la Escuela comenzará una vez que se incorporen los profesores, aunque ya se han publicado los horarios provisionales de "asignaturas comunes" como lenguaje musical y música y movimiento, mientras que los de las clases individualizadas se establecerán en función de la disponibilidad de alumnos y docentes.

Aunque el inicio del curso se ha tenido que retrasar este año, Del Bien anunció que el Ayuntamiento planteará a los alumnos y a sus familiares extender las clases algunos días en junio. Sobre el nuevo curso, el alcalde destacó que, al margen de los nuevos instrumentos ofertados, el Ayuntamiento ha decidido atender la demanda de los toresanos que solicitaron la implantación de una especialidad dirigida a niños de tres años denominada"sensibilización a la música". Por último, anunció que el Ayuntamiento prestará el próximo año más "atención" al centro que, en cuatro años, ha pasado de 75 a 207 alumnos.