Los sueños se cumplen

Toda historia tiene que tener un gran final. Y no hay uno más grande que sentirse bien consigo mismo. Fernando Domínguez lo ha conseguido: ya ha sido operado de miopía magna después de estar cargando toda la vida por ello. Esta ha sido una operación "un tanto cara". Un total de 6.000 euros le pedían al joven. Domínguez comenzó con un crownfunding para recaudar fondos, pero no fue hasta que la Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo le donó 5.900 euros cuando finalmente pudo dar el paso de su vida. Algo que para el joven ha sido muy satisfactorio. "Siento que hay buenas personas en el mundo", afirma.

Además, Domínguez manifiesta que tras la operación ha recibido muchos apoyos por todos los lados. "Después de la operación he recibido un apoyo impresionante. Me he quedado impresionado con los mensajes que he recibido. Ha sido increíble el apoyo y solidaridad de cada una de las personas que ha seguido el caso y de las personas que tengo más cercanas", señala. Amigos de toda España no han parado de mandarle mensajes que mostraban ese apoyo que tanto necesitaba y que ha alegrado tanto al joven que no podía no emocionarse con tanto cariño. Actualmente se encuentra en un proceso de consultas y revisiones, ya que todo es muy reciente, aunque afirma que "todo ha sido muy rápido". El joven señala que poco a poco va recuperando visión. "Es cierto que me fijaba en la nubes o en edificios concretos. Además los colores los veo más nítidos. Todo con más brillo", detalla, aunque todo va lento, ya que la recuperación dura tres años.

Domínguez narra que al llevar 33 años con gafas antes de irse a dormir siente la necesidad de quitárselas. Una anécdota que para unas personas puede resultar algo normal, pero para él es algo muy especial. Todo gracias a la asociación "Corriendo con el corazón por Hugo" de la que está tan agradecido que incluso se ha hecho socio de ella y ayuda con la creación de su página web o el canal de YouTube. Además también quiere recaudar dinero para ellos y ayudar al mayor número posible de personas que sufre enfermedades raras. Por ello, también ha organizado una recaudación de libros de segunda mano de carácter benéfico para la asociación. Esta ha tenido su estreno en Zamora, "en donde ha tenido una gran acogida", afirma el joven.

Esa bondad de la asociación también corre por las venas de Domínguez, que coge con la misma ilusión la ayuda que le prestan a él y decide ayudar a los demás que lo necesiten. Además de eso, el joven no se da por vencido: "voy a seguir luchando", afirma. Domínguez también se define como una persona sensible, y sobre todo con este tema, ya que le ha llegado al corazón. "Algunos días me ha costado hablar de ello porque me emociona mucho, e incluso al hablar ahora mismo de ello me emociono", narra el joven con una sonrisa de oreja a oreja, feliz por haber cumplido su sueño. El joven afirma que siempre está involucrado en eventos que tienen el fin de ayudar a las personas. Ya sea en manifestaciones contra los desahucios, por el cambio climático, por la sanidad pública, y muchas otras que favorecen los derechos de los seres humanos. Y es que la ayuda siempre viene bien. Portarse bien con los demás siempre trae cosas buenas. Nunca parar que ayudar para así alegrar el día y la vida al resto de las personas. Dominguez ha podido ver con sus propios ojos que los sueños se cumplen, y, ahora colaborando con la asociación, a la que les está muy agradecido, quiere que otros tengan la misma oportunidad que él. Domínguez ha terminado su historia con un final feliz.