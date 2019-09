Viajeros critican la falta de mantenimiento y la suciedad de la estación de autobuses

M. J. C.

Usuarios han criticado la suciedad y el deficiente mantenimiento de la estación de autobuses de Toro que, a diario, es utilizada por numerosos toresanos y que, además, es la "primera imagen" que se llevan muchos turistas que recalan en la ciudad, para descubrir su amplio patrimonio histórico y artístico. Inaugurada en 2003 por el entonces presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, la estación de autobuses de Toro presenta en la actualidad una imagen de "dejadez" que preocupa a los usuarios, sobre todo por la acumulación de suciedad en los andenes en los que paran los autocares para recoger a los viajeros y en el interior del edificio o por una evidente falta de mantenimiento.

A modo de ejemplo, los usuarios cuestionan que, junto a los andenes se acumulan gran cantidad de colillas, aunque también en la zona de parada de los autocares se pueden apreciar a simple vista papeles, basura y desperdicios. La falta de mantenimiento afecta también a otras zonas de la estación de autobuses como la sala de espera en la que los usuarios temen por el estado de un gran ventanal que presenta importantes grietas desde hace tiempo. A la suciedad acumulada o el deficiente mantenimiento del edificio, los usuarios añaden que, desde hace años, permanece cerrado el servicio de taquilla en el que los toresanos podían adquirir los billetes para viajar con las diferentes compañías que paran en la ciudad para recoger a los viajeros. Del mismo modo apuntaron que los locales que se habilitaron en el interior del edificio que alberga el servicio permanecen cerrados cuando, hace años, llegaron a albergar diferentes comercios y hasta una Oficina Municipal de Turismo que ofrecía a los viajeros que recalaban en la ciudad información sobre sus principales atractivos turísticos, patrimoniales o gastronómicos.

Ante las críticas realizadas por los usuarios sobre el "abandono" de la terminal, el alcalde de Toro, Tomás del Bien, recordó que la competencia sobre la limpieza o el mantenimiento del edificio no corresponde al Ayuntamiento sino que la concesión sobre la gestión del servicio fue otorgada por la Junta a una empresa. En este punto, el mandatario municipal precisó que el Ayuntamiento solicitó a la Junta una subvención para construir la estación de autobuses, servicio del que carecía la ciudad hasta el 2003 y que, a partir de su inauguración, la concesión fue adjudicada por la Administración regional y "por muchos años" a una empresa privada. No obstante, el alcalde reconoció que usuarios de la terminal han trasladado quejas al Ayuntamiento sobre el abandono del edificio pero, como reiteró, la institución local "no tiene competencia alguna" sobre los servicios que presta o los horarios de las líneas regulares de transporte que realizan paradas en la ciudad.

Por último, Del Bien remarcó que el Ayuntamiento de Toro tampoco puede asumir competencias a la hora de exigir a la concesionaria a que subsane las deficiencias o adecente el edificio que alberga el servicio de estación autobuses, aunque a "nivel interno" y atendiendo a las quejas de los usuarios, ha solicitado a la empresa que "debe tener más cuidado con las instalaciones".