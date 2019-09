"La timidez se puede superar de forma personalizada, haciendo un traje a medida"

"Los 6 peldaños. El camino para superar la timidez", es el título elegido para el último libro de Marcos Núñez Pangua, coach personal y especialista en timidez, relaciones interpersonales y superación personal. Núñez presentará hoy, a las 19.00 horas en la Casa de Cultura, su nueva obra, aunque los asistentes también podrán participar en varias dinámicas grupales. En su libro, el autor trata de dar una serie de pautas y métodos diferentes para superar la timidez.

–¿Cuál es el hilo conductor del libro que presenta en Toro?

–La timidez. Es un libro en el que describo las diferentes herramientas y contenidos que utilizo en los Procesos de Crecimiento y Desarrollo personal que realizo de forma presencial u online en conferencias, mediante los cuales ayudo y acompaño a gestionar y superar la timidez. También ayudo a mejorar la relación que mantienes contigo mismo y las relaciones con los demás.

– ¿Cómo define la timidez?

– La timidez es un tema que es para todos. Cuando se habla de timidez se habla además de más cosas como es la autoestima o el optimismo. La timidez lo que nos produce es un atasco que condiciona a nuestra forma de sentir a la hora de tomar decisiones. Se trata de hacer una acción para cada día. Yo siempre me pregunto: ¿Qué acción puedo hacer hoy? Día a día te propones algo distinto y si al final del día lo realizas es un logro por lo que te puedas sentir bien.

–¿Cuál es la estructura que utiliza?

–En la primera parte hablo de mi historia personal. Yo he pasado por esa experiencia y cuento mi propia historia para que los lectores conozcan cómo es el comportamiento y cómo poder mejorar la situación. Además también hablo de la autoestima, el miedo, las diferentes causas, los comportamientos, las diferencias de la timidez, etc. En la segunda parte hablo de esos "6 peldaños" que se menciona en el título del libro. Estos representan las situaciones que se quieren superar y cómo poder gestionar la timidez. Son una especie de peldaños, de pasos de que dar en tu día a día para ir avanzando. Además, en el libro también profundizo en otros temas, en la tercera parte, como es la timidez en la infancia, adolescencia, trabajo, relación en pareja o emprendimiento.

–¿Podría hablar de esos "6 peldaños"?

–El primer peldaño por ejemplo es la aceptación. Esa etapa en la que la persona tímida acepta que lo es. El segundo peldaño son las limitaciones y los beneficios que nos aporta superar la timidez. Todo ello nos sirve para pasar al cuarto peldaño que es la acción. La acción es un paso muy importante ya que hay que trabajar el cómo no vamos a enfrentar cuando recibimos un no, la constancia, etc. Y, a partir de ahí, valorar los diferentes logros.

–¿Qué métodos describe en el libro?

–En el libro se pueden ver las diferentes herramientas y estrategias para poder superar la timidez. Aunque, cada persona tiene su propio ritmo. Se trabaja de forma personalizada, o como yo lo llamo: "haciendo un traje a medida". Además, hay que hacer un trabajo de creencias. La persona tímida sí que quiere tener una relación con el resto de las personas, lo que no dispone de los recursos necesarios para poder hacerlo.

–¿Qué pretende que los lectores aprendan leyendo el libro?

- El libro tiene un carácter muy práctico, con ejercicios, y un lenguaje sencillo. Lo que quiero fundamentalmente es que una persona tímida distinga que todo lo que le pasa no tiene nada que ver con su valía, ya que tiene muchas cualidades y habilidades. Son personas muy valiosas que tienen por dentro un tesoro, pero no saben cómo sacarlo, y eso es lo que pretendo en el libro. Por ello en él se van dando pasos para desengranar la timidez.

–Comparte su historia personal que le ayudó a superar la timidez, ¿conocer un caso particular puede ayudar a las personas que la sufren?

–Sí. Yo la comparto para que los lectores entiendan como es la situación, y que todo el mundo la puede pasar. Además es importante saber que hay más personas tímidas de las que se reconocen.

–¿A quién va dirigido el libro?

–El libro ayuda a las personas tímidas a enfrentarse a su situación para comenzar a controlarla y finalmente curarla; pero también ayuda a las personas que no lo son para que comprendan como se siente una persona que sí que es tímida.

–¿Qué siente cuando un libro suyo tiene una gran acogida?

–No escribo por los reconocimientos, aunque se agradecen. Lo hago para hacer llegar mi conocimiento al resto de la sociedad y que aprendan de ello.