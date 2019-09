M. J. C.

Fridays for Future aborda el cambio climático con un documental M. J. C.

El movimiento "Fridays for Future" de Toro inauguró ayer los actos organizados con motivo de la Semana de Movilización Mundial por el Clima con la proyección del documental "Planeta Océano" en la Casa Municipal de Cultura. El ciclo proseguirá hoy, a las 18.30 horas, con la proyección de la película documental "Before the Flood" dirigida por Fisher Stevens y que aborda las consecuencias del cambio climático y la necesidad de adoptar medidas con carácter urgente.