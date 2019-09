Los toresanos se conciencian sobre las emisiones del uso excesivo del automóvil

Irene Alfageme

Mañana, 22 de septiembre se celebra el "Día mundial sin coches". El principal objetivo de dicha iniciativa es, según la página web recíclame.info, "desincentivar el uso del automóvil viendo que su uso a gran escala produce grandes daños al medioambiente, como es la contaminación aérea y acústica, e inculcar a los ciudadanos a dejar este medio de transporte por un día y probar nuevos medios de desplazamiento".

Y es que los coches producen una gran contaminación al planeta, ya que, emiten gases tóxicos que pueden dañar el medio ambiente y a los seres humanos. A través del tubo de escape los automóviles expulsan diferentes gases, como es el óxido de nitrógeno, "una sustancia que es generada cuando el nitrógeno entra en contacto con el oxígeno en condiciones de alta presión y temperatura, proceso este que sucede en el interior del motor", explican en la web autoscout24. Además, los coches también emiten grandes cantidades de monóxido de carbono, "lo cual es consecuencia de la mala combustión del combustible por ineficacia de la tecnología empleada", explican en dicha web. Además las cantidades de CO2 que emiten son perjudiciales para el medio ambiente lo que llega a provocar los cambios en el calentamiento global.

Los toresanos sí que están concienciados en la contaminación de estos vehículos. "Las emisiones de CO2 de los coches son contaminantes y todo tipo de partículas que desprenden dañinas también para las personas, ahora sobre todo en las grandes ciudades el aire que respiramos no es nada limpio", manifiesta una joven toresana.

Una de las alternativas que se proponen para la menor contaminación es el uso del autobús, en donde una mayor cantidad de gente va en un mismo vehículo o el uso de coches que sean ecológicos. Los toresanos están a favor del uso de este tipo de medio de transporte, ya que "es una de las mejores formas de dejar de contaminar con nuestros coches", afirma un habitante, aunque "no dan demasiadas facilidades para que podamos adquirirlos", continúa diciendo. Otros opinan que sí que están a favor, aunque no saben si realmente estos llegarían a contaminar menos. "He leído que incluso los coches eléctricos también contaminan por las partículas que desprenden de los neumáticos y al frenar, pero seguro que mucho menos que los coches de toda la vida", señala un residente de la localidad. Los autobuses también son otra forma de transporte "menos contaminante", ya que muchas personas van en un solo vehículo. "Sobre todo en las ciudades es mucho más cómodo. En un autobús pueden entrar 50 personas por ejemplo y es un solo trasporte, ¿cuántos coches necesitaríamos para llevar a esas 50 personas? Se contaminaría aún más", opina una señora. Aunque, "en sí el vehículo contamina, por ello deberían ser todos los autobuses eléctricos para que no contaminasen de verdad", manifiesta otra joven toresana. Además, "también deberían ser más baratos para quien lo cogemos diariamente para ir a estudiar o a trabajar, es decir, dar facilidades a quien lo utiliza para que así se anime todo el mundo a utilizarlo y así, concienciar a mucha más gente de que estamos destrozando el planeta entre todos, cada uno en su medida", propone.

Los toresanos, aunque sí que están concienciados de la cantidad de gases contaminantes que expulsan los automóviles, muchos de ellos lo utilizan por "comodidad" para ir a un sirio cercano. Aunque, otros manifiestan que no, que van andando, ya que "caminar es bueno para la salud", pero, "es verdad que sí lo tengo fuera más a mano igual lo utilizo a veces sin ser necesario, pero las menos", concluye un habitante de Toro.

Toro no es un pueblo muy grande donde haya sitios que se puedan considerar "lejanos" como pueden ser las grandes urbes, donde la contaminación es mucho más fuerte ya que hay grandes cantidades de coches conduciendo por las calles a todas horas. El uso de la bicicleta o ir andando a los sitios en otra de las alternativas que proponen los vecinos de la localidad para usar menos el coche y además para moverse un poco más.

El origen del "Día mundial sin coches" se remonta sobre el año 1973, cuando tiene su origen la crisis petrolera, "donde la preocupación por el suministro de petróleo impulsó a diversos gobiernos europeos la idea de dejar el coche aparcado y promover medios de transporte más eficientes", según la web recíclame.info. Un día en el que los ciudadanos del mundo tienen que tener en cuenta que existen otras formas de desplazarse más sanas, para ellos mismos y para el planeta.