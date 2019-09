"Corriendo por Hugo" dona 5.900 euros a un joven que sufría miopía magna

Fernando Domínguez, un joven que presenta síntomas de miopía magna desde pequeño, por fin ha conseguido su objetivo: ser operado de los dos ojos y poder ver como todos los demás. El joven, de Morales de Toro, decidió comenzar a hacer crownfunding en las redes sociales, porque, ya desesperando, no sabía cómo pagar la operación, ya que esta presentaba un coste de 6.000 euros en total. Hasta que, como los medios de comunicación dieron eco de su necesidad y el micromecenazgo que había comenzado, la Asociación "Corriendo con el corazón por Hugo" contactó con él para ayudarle y pagarle los costes de dicha operación que Domínguez no se podía permitir.A día de hoy, el joven moralino está de consulta en consulta, de revisiones y pruebas para ver que todo ha salido bien. Primero le operaron del ojo derecho, y, ayer del ojo izquierdo. Todo esto ha sido gracias a esta asociación que ha aportado una cantidad de 5.900 euros. "El resto lo estoy pagando con el crownfunding que había ya obtenido gracias a todos los que me han querido ayudar", señala. Actualmente, gracias a la ayuda que ha prestado "We Love Hugo" al joven, este se ha hecho miembro de la asociación ya que, si le han podido ayudar a él, también piensa que él mismo puede ayudar a otros que lo necesitan, "lo que es muy gratificante". Domínguez ya contó a este periódico esa necesidad de querer ver como los demás, de querer tener ese derecho y poder, por ejemplo, sacarse el carnet de conducir u otros derechos que el antes de la operación no podía obtener. "Siempre he querido operarme la vista para recuperar vida". Esa declaración que hizo a principios del mes de julio del 2019, a día de hoy ya puede hacerse realidad, y todo gracias a "We Love Hugo". La enfermedad no le permitió llevar una vida normal, y todo ello desde que era muy pequeño, que es desde cuando presentaba los primeros síntomas. Esa lucha constante. El no darse por vencido. Ese dicho de "el que la sigue, la consigue" a Fernando se le ha hecho realidad. Actualmente, gracias a la ayuda que ha prestado la asociación al joven, este se ha hecho miembro de la misma ya que, también piensa que él mismo puede ayudar a otros que lo necesitan.