La Asociación Bambalinas da comienzo a sus actividades del nuevo curso

El nuevo curso comienza, y no solamente el escolar, sino también las diferentes actividades que organiza la Asociación Bambalinas de Toro. Una de las primeras actividades que comienzan este nuevo curso es el taller de manualidades para los más pequeños de la casa. El precio para poder apuntarse a este, que tendrá lugar los martes de 16.30 horas a 18.00 horas en la sede de la asociación en los Condes de Requena, es de 15 euros al mes para los socios, y de 20 euros al mes para los no socios. Las inscripciones se podrán hacer a través del número de teléfono: 654 64 08 98. Otra de las actividades que tienen planeadas desde la asociación es un taller de música para bebés. Este se desarrollará los miércoles de 18.00 horas a 19.00 horas para los pequeños de 0 a 3 años. El precio mensual es de 20 euros para los socios, y de 25 euros para los no socios. La actividad se desarrollará en la sala de baile número uno de la casa de asociaciones Cantar del Arriero, número 8. Para poder inscribirse es necesario llamar al: 650 182 050.